"Il faut que cette réouverture des discothèques soit la bonne", espère l'UMIH de la Vienne

C'est bientôt le retour des DJ et des soirées à danser toute la nuit, les discothèques vont enfin rouvrir le 16 février après quasiment dix semaines de fermeture. C'est sans compter les 16 mois où elles ont déjà dû éteindre musique et boules à facettes au début de la crise sanitaire. Là, pour aller danser, vous devrez présenter votre pass vaccinal et vous n'aurez pas de besoin de test en plus. Pour le masque, le gouvernement tranchera dans les prochains jours.

C'est le soulagement en tout cas pour le représentant des boîtes de nuit de l'UMIH de la Vienne. Jérôme Lacroix espère que cette fois, cette réouverture va durer.

Les clients ont perdu l'habitude de venir en discothèque

"Il n'y a rien de pire que le "stop and go", d'abord pour les équipes qui n'ont pas de visibilité, qui ne savent pas si elles vont travailler ce mois-ci ou non. Là-dessus, on a déjà eu pas mal de casse. Et puis, les clients ont continué à faire la fête ailleurs et ils ont perdu l'habitude de venir en discothèque donc il faut que ce réflexe revienne et que cette réouverture soit la bonne", estime-t-il.

Pour ce propriétaire de deux discothèques à Poitiers, la Grande Goule et la Tomate Blanche, il est très important d'ouvrir là et pas après. Repousser au-delà du 16 février aurait été critique chez nous.

Si on n'a pas bien travaillé l'hiver, on aura du mal à passer l'été

"Poitiers est une ville très étudiante et les jeunes sortent plus en discothèque que les plus anciens donc on sait que la saison étudiante démarre en septembre, commence à baisser en avril-mai pour être quasi nulle en juillet-août. Si on n'a pas bien travaillé l'hiver, si on n'a pas renfloué notre trésorerie, on aura du mal à passer l'été", explique Jérôme Lacroix.

L'UMIH de la Vienne tiendra une assemblée générale le 28 février pour aider les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de la nuit à y voir plus clair, notamment avant le remboursement des PGE, les prêts garantis par l'Etat, lancés au début de la crise sanitaire et qui débute au printemps.