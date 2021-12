"Il faut que l'Etat assume ses responsabilités" : le maire de Vierzon en soutien aux hôpitaux

Comme un air de campagne présidentielle ce mardi dans le Cher. De Vierzon jusqu'à Chateaumeillant en passant par Bourges, Emmanuel Macron passe la journée dans le département pour la toute première fois de son quinquennat. Ses opposants ne vont pas manquer de lui rappeler les points de désaccord par rapport à sa politique. À Vierzon, le maire communiste ne cache pas sa fierté de recevoir le président de la République pour évoquer l'action Cœur de Ville. "Ça a permis de mettre en commun tous les dispositifs pour revitaliser le cœur de ville. Quand le cœur bat, les muscles et les organes vont bien. N'oublions jamais que si le cœur ne bat pas, une ville va mourir", insiste Nicolas Sansu au micro de France Bleu Berry.

Plusieurs sujets brûlants à aborder

Mais le maire de Vierzon souhaite également aborder des thématiques qui suscitent de nombreuses inquiétudes. "Il y a un vrai problème de pouvoir d'achat de nos concitoyens avec l'inflation et la hausse des coûts de l'énergie", rappelle-t-il. Sans oublier les services publics qui deviennent souvent de plus en plus difficiles d'accès. "Il a fallu se battre il y a trois ans pour préserver notre maternité et nos urgences chirurgicales. Il faut que l'Etat assume ses responsabilités", estime Nicolas Sansu.

La question des moyens alloués aux collectivités locales sera également évoquée. "Nos collectivités sont malmenées avec des budgets qui se réduisent à peau de chagrin. Il va falloir un rééquilibrage. On a perdu plus de deux millions d'euros, c'est 7 à 8% du budget de fonctionnement. C'est un drame et ça nous a mis dans une situation compliquée. La précarité augmente, nos aînés ont besoin du service de maintien à domicile mais ça coûte. Il faut qu'on ait les moyens pour agir", conclut le maire de Vierzon.