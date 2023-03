"Il faut que la prison reste une mesure exceptionnelle", plaide le bâtonnier de Nîmes

Elle fait partie des prisons les plus surpeuplées de France. La maison d’arrêt de Nîmes compte deux fois plus de détenus que de cellules : environ 400 prisonniers pour 200 places. Une situation que le bâtonnier de Nîmes a encore pu constater dans le quartier dédié aux femmes mercredi, lors d’une visite de contrôle avec des membres du conseil de l’ordre des avocats. Et ce qu’a vu maître Khadija Aoudia l’a révoltée : "Il y a de la saleté, de la moisissure incrustée dans les murs. Certaines détenues se retrouvent à trois dans une cellule", déplore-t-elle.

ⓘ Publicité

Pour améliorer la situation, des travaux ont été entrepris au sein de la maison d’arrêt, mais d’après Khadija Aoudia, ils ne suffiront pas à régler complètement le problème de surpopulation carcérale. "Il faut que la prison reste une mesure pénale exceptionnelle, et non pas une règle. […] C’est une politique pénale qui dure depuis deux siècles. Si nous ne la modifions pas, la conséquence sera celle que nous connaissons, même en construisant 100 prisons de plus."

loading