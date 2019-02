"Il faut que le gouvernement stoppe le mouvement des gilets jaunes" estime le président de la LICRA Picardie

Pour le président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, en Picardie, le mouvement des gilets jaunes est "en pleine dérive". Quentin Dine Bouacha estime que le gouvernement doit "prendre ses responsabilités" et le stopper.

Invité de France Bleu Picardie, le président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) en Picardie, estime que le mouvement des gilets jaunes "était noble au départ" et qu'il "s'est transformé en "groupuscule infiltré par l'extrême droite et l'extrême gauche" et que "la dérive est flagrante". Il appelle le gouvernement à "prendre ses responsabilités" pour le stopper. Il réagissait notamment à l'attaque contre Alain Finkielkraut pendant l'acte XIV des gilets jaunes à Paris.

Les menaces et violences visant des juifs ont augmenté de 74 % en 2018.

Après les insultes dont a été victime le philosophe Alain Finkielkraut samedi, pendant l'acte XIV de la mobilisation des gilets jaunes à Paris, mais aussi les tags sur des portraits de Simone Veil, ou encore l'arbre en hommage à Ilan Halimi scié, plusieurs rassemblements sont organisés ce mardi soir contre l'antisémitisme dans le pays, à l'appel de dix-neuf partis politiques et d'associations. Dans la région, des rassemblements sont notamment prévus à Amiens et Beauvais, devant les mairies, à 19 heures.

Dine Quentin Bouacha estime qu'il faut "légiférer sur l'antisionisme" (fait de nier l'existence d’Israël, ndlr). Actuellement il n'est pas puni en tant que délit, contrairement à l'antisémitisme. "Les antisémites se cachent derrière l'antisionisme", explique le président de la LICRA Picardie.