"Il faut que les citoyens protègent ceux qui les protègent" (Alliance Police 38)

Yannick Bianchéri secrétaire départemental du syndicat de police Alliance lance sur France Bleu Isère un appel au civisme de la population et s'inquiète du manque de matériel sanitaire pour protéger les agents sur le terrain.

Fin de la phase de pédagogie, à partir de ce mercredi les amendes vont tomber. "Nous serons en effet plus dans le répressif" confirme ce mercredi sur France Bleu Isère le responsable du syndicat Alliance Police en Isère Yannick Bianchéri, au lendemain de la mise en place des mesures de confinement. "Il faut que les concitoyens comprennent l'importance de ces consignes et les respectent, car il faut qu'ils protègent ceux qui les protègent, que ce soit les personnels de santé, ceux des commerces alimentaires ou encore les forces de l'ordre."

Yannick Bianchéri raconte aussi des comportements assez révoltant "des personnes qui ont refusé des contrôles et se sont mis à tousser sur les forces de l'ordre." Le délégué syndical en appelle à l'Etat pour doter de masques et autre moyens de protection sanitaires les forces de l'ordre qui sont exposées au virus. "C'est compliqué pour nous car nous pouvons devenir vecteur du virus et le ramener à la maison" explique Yannick Bianchéri.

Par ailleurs, le responsable syndical demande au ministère de l'intérieur de clarifier certaines règles concernant les dérogations de circulation. "Que faisons-nous par exemple des personnes qui affirment être en route pour leur travail alors qu'on voit bien manifestement que ce n'est pas le cas ? pouvons-nous les interpeller ?" s'interroge encore Yannick Bianchéri.