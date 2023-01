"Il faut rassurer les parents" à Blain, où l'eau du robinet est toujours déconseillée pour les nourrissons

Les mairies de Blain et des 11 autres communes concernées mettent à disposition des bouteilles d'eau pour les femmes enceintes et les bébés.

Depuis vendredi 20 janvier, l'eau du robinet est déconseillée pour les femmes enceintes et les bébés de moins d'un an autour de Nort-sur-Erdre, sur décision de l'Agence régionale de Santé et Atlantic'eau, le service public en charge de l'eau potable. Une présence de nitrate à la limite du seuil réglementaire a été détectée dans les canalisations de douze communes. Chacune d'elles distribue donc des bouteilles d'eau aux habitants concernés.

A la crèche, les parents prennent leurs précautions

Après un passage à la mairie de Blain, Céline Mevel repart avec le coffre de sa voiture rempli de bouteilles d'eau. Elle est directrice de la crèche "Pomme de reinette", qui accueille une trentaine d'enfants, dont neuf de moins d'un an. "J'ai pris six packs d'eau, pour tenir une semaine, et j'y retournerai lundi si besoin. On a fait le choix de prendre des bouteilles d'eau pour tous les âges jusqu'à 3 ans. Avec les gastros et les virus, on a préféré ne pas prendre de risques."

Rien d'alarmant, mais il a fallu rassurer les parents. "J'ai reçu des mails, des appels, certains parents étaient inquiets et ont demandé s'ils devaient reprendre leurs enfants à la maison. On les a rassurés et maintenant tout va bien !" C'est la première fois que la commune subit cette mesure de précaution.

"Des questions, parfois des incompréhensions"

Dans la commune, plusieurs parents comme Leslie prennent leurs précautions, même pour les enfants de plus d'un an. "Mon fils a un an et demi. Par précaution, on a préféré retourner tout de suite aux bouteilles d'eau. On entend beaucoup de choses, alors on se pose des questions."

Des questions auxquelles cet élu tente justement de répondre en distribuant les bouteilles d'eau à la mairie. "Aujourd'hui, une dizaine d'habitants sont passés. Ils ne sont pas particulièrement inquiets, mais ils ont des questions techniques, parfois des incompréhensions", raconte-il. "Par exemple, une personne est venue pour sa maman de 84 ans, il a fallu lui expliquer que les personnes âgées ne sont pas à risque."

L'eau provient de la nappe phréatique de Nort-sur-Erdre

Atlantic'eau explique ce taux de nitrate légèrement au dessus du seuil réglementaire (51mg/l pour une norme fixée à 50mg/l) par un "incident technique". La nappe phréatique de Nort-sur-Erdre est concernée. Selon les élus, c'est aussi le résultat des épandages agricoles à l'engrais ayant pénétré les sols avec les fortes pluies.

Le retour à la normale est prévu pour la fin de semaine prochaine, selon Jean-François Ricard, adjoint au maire de Blain. "On a commencé les travaux de nettoyage et de compensation, les canalisations doivent être purgées. C'est la première fois que ça nous arrive, et j'espère la dernière !" sourit l'élu.