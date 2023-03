"Il faut réfléchir à sa clientèle et son salaire" avant d'ouvrir un commerce en zone rurale

Le gouvernement propose à partir du 1er mars une subvention pouvant aller jusqu'à 80.000 euros pour ouvrir un commerce dans les villages où il n'y en a plus . Les porteurs de projets ou les maires peuvent s'inscrire auprès des préfectures, qui instruiront leur dossier.

Invitée de France Bleu Vaucluse, Sandrine Fournier, la manager de centre-ville de Sorgues, explique qu'il faut réfléchir à son projet et surtout à sa clientèle : "Je vois passer tous les jours de très belles idées, mais il faut se poser les questions 'qui va acheter votre produit et est-ce que la personne qui est toute la journée dans le magasin va se tirer un salaire ?' En zone rurale, il faut privilégier les circuits courts et se regrouper pour avoir avoir une zone de consommation plus élargie car les clients ont des voitures et ils se déplacent."

L'aide prévue par le programme de reconquête du monde rural du gouvernement peut atteindre 80.000 euros pour l'ouverture d'un magasin sédentaire, 20.000 pour un commerce ambulant. Dossiers à déposer en préfecture.