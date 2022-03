"Il faut garder la paix" : une centaine de personnes à Utah Beach en soutien au peuple ukrainien

"C'est un lieu de liberté, c'est là où ça a commencé pour l'Europe, c'est un symbole fort", s'exclame Sébastien. Cet habitant de Sainte-Marie-du-Mont tenait un petit drapeau bleu et jaune devant le Monument fédéral américain d'Utah Beach ce samedi 5 mars. Il est venu avec sa compagne ukrainienne, Olga, très émue. Une centaine de personnes a répondu présent pour se rassembler en soutien à ses compatriotes. Toute la famille de la quinquagénaire est encore dans le pays, dont sa mère de 73 ans. Elle ne cachait pas son émotion.

Nathalie, plus loin, a également de nombreux proches en Ukraine : "Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, plein de choses, de la colère. On ne comprend pas pourquoi ils font ça. Ce n'est pas dernière nous finalement", pointe la jeune femme.

"Ce n'est pas possible qu'on refasse les mêmes erreurs"

Aux abords de la plage d'Utah Beach, des familles et des retraités. Ils ont déposé des roses au pied du monument en hommage aux soldats du Débarquement et une minute de silence a été respectée. "Je suis née à la fin de la Seconde Guerre mondiale. J'étais petite au moment du Jour J", commente Monique. Cette manchoise est venue avec sa petite fille, qui continue : "On se dit ce n'est pas possible qu'on refasse les même erreurs, alors que l'ont dit que l'histoire est fait pour apprendre de ses fautes. Là on recommence dans les mêmes travers", s'étonne Pauline.

Au cours d'un discours, le président de la Communauté de commune de la Baie du Cotentin, Jean-Claude Colombel, a appelé le Président américain Joe Biden à "ramener à la raison" Vladimir Poutine, onze jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le maire de Sainte-Marie-du-Mont, Charles de Vallavieille, a également pris la parole.

Des gerbes de fleurs ont été déposées et une minute de silence respectée ce samedi à Utah Beach. © Radio France - Raphaël Aubry

Dans la Manche, deux autres rassemblements ont réuni près de 300, ainsi qu'une centaine de personnes à Cherbourg-en-Cotentin et Granville ce samedi 5 mars.