"Il faut revoir le schéma national du maintien de l'ordre", réagit le député LFI du Nord Ugo Bernalicis

France Bleu Nord: Vous avez scruté ce jeudi les agissements de la Brav-M, cette Brigade de répression de l'action violente motorisée qui est déployée à Paris. Quelles conclusions en tirez-vous?

Ugo Bernalicis: Qu'il est temps de procéder à leur dissolution et de revoir l'ensemble du schéma national du maintien de l'ordre! Ces hommes de la Brav-M sont le symbole de la volonté du gouvernement dans le maintien de l'ordre depuis les gilets jaunes, avec la volonté d'aller au contact, de faire des démonstrations de force. Et c'est ça le problème. Moi-même hier, j''ai eu du mal à accéder au cortège parce qu'il y a des gaz lacrymogènes, des mouvements de foule, de panique, provoqués par ce type d'interventions. Les manifestants ne comprennent pas ce qu'il se passe quand les hommes de la Brav-M interviennent, parfois à juste titre par exemple pour sécuriser un incendie, ils ont l'impression qu'on leur fonce dessus et ça crée des mouvements de foule.

Avez-vous été témoin ce jeudi de gestes choquants de la part des hommes de la Brav-M?

Oui! On les a vus foncer dans le tas et donner des coups de matraque. Quand ils ont remarqué notre présence [avec deux autres députés LFI] , je dois vous dire que j'ai eu l'impression qu'ils avaient la main un peu moins lourde. Donc plus on est présents pour les observer, les regarder, pas seulement en tant que parlementaire mais aussi des gens de la Ligue des Droits de l'Homme par exemple ou le Syndicat des Avocats de France, plus ça permet de faire baisser la température, de limiter la casse. Quand je vois que leur intervention provoque des mouvements de foule, que des gens se retrouvent comprimés alors qu'ils sont venus manifester tranquillement avec des chasubles syndicales, j'ai l'impression que ça vise à dissuader les gens de revenir manifester.

Les méthodes de la Brav-M sont-elles révélatrices, selon vous, de la doctrine globale du maintien de l'ordre mise en place par le gouvernement?

Depuis les gilets jaunes, il y a un usage complètement disproportionné et habituel des brigades anticriminalité qui, elles aussi, ont l'habitude de faire ce qu'on appelle du "saute dessus", d'aller au contact quand on leur demande. Il y a un vrai sujet sur la spécialisation du métier de maintien de l'ordre public: apprendre à encaisser les jets de pierre, savoir reculer pour isoler les éléments les plus perturbateurs en vue de les appréhender éventuellement. Quand vous foncez dans le tas dans une manifestation, vous provoquez en général un mouvement de panique, il peut y avoir des blessés. En plus, vous solidarisez les manifestants pacifiques avec ceux qui veulent en découdre parce qu'ils se sentent agressés. Ca augmente le taux de radicalité des manifestants, on le sent de manifestation en manifestation. Alors qu'a contrario, nos voisins européens pratiquent depuis plusieurs années une doctrine de ce qu'on appelle la désescalade.