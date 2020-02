Il faut sauver la grotte de l'ermite à Bollène !

Cet ermite s'appelait Joachim Tauleigne et il a vécu là les dernières années de sa vie jusqu'en 1976. Les recherches de l’association ont permis de savoir qu’il s’agissait d’un vétéran de la guerre 14-18, même une « gueule cassée » comme on disait à l’époque. Ensuite ouvrier agricole il se serait retiré âgé dans cette grotte à flanc de falaise au sud-est du plateau du Barry. L’homme n’était pas seul dans cette grotte sommairement aménagée avec un lit, un évier dans la pierre ou un four a pain et une source à proximité. Il avait son chien, dressé pour dénicher des truffes mais aussi plusieurs chèvres abritées dans une cavité reliée à sa grotte par un couloir. Il cultivait également le ver à soie et faisait pousser des légumes sur une corniche devant l'entrée. On sait peu de choses sur cet homme retiré des hommes et du monde par choix rappelle l’infirmière qui montait là les deux dernières années où il vécu pour lui prodiguer des soins car il était désormais dans l'incapacité de descendre lui-même dans la vallée. A cet égard le témoignage de Jacqueline Dumarcher sur le site de l’association est assez passionnant. Elle s'est exprimée aussi à notre micro dans le reportage que l'on trouve ci-après.

Une grotte qui a besoin d’être sécurisée et consolidée pour préserver la mémoire du lieu

Aujourd’hui à l'intérieur de la grotte on voit toujours les vestiges de son occupation mais le mur de pierres sèches édifié pour fermer en partie l’entrée et former une petite fenêtre menace de s’écrouler. C’est pourquoi l'association Barry-Aeria souhaiterait conserver ce lieu chargé d’histoire et qui est un petit patrimoine souligne son président Claude Dalmas. « Il serait souhaitable de consolider les lieux, on ne veut pas restaurer, de toute façon l’association n’est pas faite pour cela. Le protéger pour ne pas le laisser à l’abandon. Une convention a été passée avec le viticulteur propriétaire des terres où se trouve la grotte. Nous avons cinq ans pour mener des travaux tout en conservant le lieu en l’état et ensuite proposer des visites ou l’intégrer dans les ballades qu'organise l’association. »

Une première estimation a été réalisée avec un maçon pour un montant de 4000 euros. Les bénévoles de l'association se sont proposés de transporter sur les lieux matériel et pierres sèches nécessaires au chantier car effectivement l’accès à la grotte demande de grimper dans la végétation. . Le financement participatif est mise en ligne sur le site HelloAsso sous l’intitulé ‘’Restauration de la grotte de l’ermite »

Il faut connaître l'endroit pour le trouver à flanc de falaise © Radio France - JM Le Ray

A l'intérieur on comprend les conditions de vie sommaires de l'ermite avec ici au fond l'ancien four à pain et sur la gauche un encaissement dans la roche où se trouvait son lit © Radio France - JM Le Ray

La grotte se prolonge par ce couloir dit "des chèvres" menant à une autre cavité où il gardait ses caprins © Radio France - JM Le Ray