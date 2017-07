Il faut sauver les commerçants de Saint-Jean-de-Fos

Pendant tout l'été des travaux de voirie sont prévus dans le centre de ce village touristique situé près du pont du diable.Au grand dam des commerçants qui craignent de ne pas voir beaucoup de clients. La mairie se mobilise pour garantir l'accès aux visiteurs.

On imaginerait pas faire des travaux sur l'A9 le week-end du chassé croisé entre juilletistes et aoûtiens. C'est un peu, toute proportion gardée, ce qui se passe à Saint-Jean-de-Fos (Hérault.

Il s'agit de travaux de réseaux et de voirie dans la rue principale du village . Ils ont démarrés il y a six mois et ont pris un peu de retard à cause notamment d'une opposition à l'abattage de platanes. "On pensait que les travaux de voirie serait terminés fin juin malheureusement ce n'est pas le cas" regrette le maire Guy-Charles Aguilar qui reconnaît que la situation n'est pas idéale pour les commerçants ( restaurateurs, potiers, cavistes et vignerons) de son village.

Le caviste a peur de plier boutique

Je fais 75 % de mon chiffre d'affaire l'été, interdire l'accès à mon caveau c'est inconcevable (Jérôme Hermet caveau du domaine Alexandrin)

Jérôme Hermet et son épouse devant leur caveau © Radio France - Sébastien Garnier

Au de la poussière générée, le problème c'est pour les commerçants situés le long du chantier. Le caveau du domaine Alexandrin qui propose aussi des ballades en petit train réalise 75 % de son chiffre d'affaire l'été. Si personne ne passe devant chez lui, Jérôme Hermet le vigneron risque de rater sa saison. Benoît Braujou du domaine Fons Sanatis cherche lui une nouvelle cave, il craint de ne pas pouvoir vinifier.

J'ai besoin d'avoir un état sanitaire irréprochable dans la cave, pas de poussière, d'odeurs de gazoil et de goudron, la seule solution c'est de déménager explique B.Braujou

Le viticulteur Benoit Braujou cherche une nouvelle cave Copier

L'avenue du Monument fermée, elle passe devant le caveau du domaine Alexandrin © Radio France - Sébastien Garnier

Le village reste ouvert

Il est impossible de suspendre les travaux qui vont donc se poursuivre tout l'été.La mairie rappelle cependant que si l'accès est plus compliqué, le village reste ouvert et vous y invite encore plus que d'habitude et pas seulement début août pour le marché des potiers. Une signalétique vous oriente vers deux parkings situés à 200 mètres du coeur du village.

Le reportage de Sébastien Garnier (numéro 1) Copier

Le pont du diable à 1 km de Saint-Jean-de-Fos © Maxppp -