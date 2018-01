Les K.O sont de plus en plus fréquents sur les terrains de rugby, dans le monde amateur comme chez les professionnels. Pour Daniel Saubier, l'entraîneur du RC Châteaurenard, le problème vient notamment de la formation. D'après lui, les joueurs n'apprennent plus à plaquer correctement.

Vaucluse, France

Comme beaucoup d'acteurs et observateurs du rugby, Daniel Saubier est inquiet. L'entraîneur du RC Châteaurenard constate que son sport est de plus en plus dangereux pour les joueurs. Alors que les contacts sont de plus en plus violents, Daniel Saubier estime que le plaquage n'est pas suffisamment enseigné dans les écoles de rugby : «la formation est un peu délaissée de la part des éducateurs».

Le plaquage, la «base» du rugby

L'entraîneur se souvient que lorsqu'il était jeune joueur, on lui apprenait «à mettre la tête sur le côté et surtout derrière l'adversaire» lors du plaquage. Ce geste technique qui est pour lui «la base du rugby» permet de protéger le joueur défenseur d'un choc frontal.

Des mesures attendues

Daniel Saubier souhaite que la Fédération française de rugby s'empare du sujet. Il espère «une directive» de la part de la Direction technique nationale pour inciter les clubs à remettre le plaquage au centre de la formation : «il faut se pencher sur le problème avant qu'on pleure parce qu'il y a un joueur qui ne se relève pas du tout». La Direction technique nationale a lancé un groupe de travail au travers de l'Observatoire médical du rugby. Celui-ci devrait rendre ses premières conclusions fin mars 2018. Des mesures pour la formation devraient être annoncées et mises en place dès la saison 2018/2019.