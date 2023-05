"Il faut se remettre autour de la table avec les syndicats" demande le député Nupes François Piquemal

Le député Nupes de la 4ème circonscription de la Haute-Garonne, François Piquemal, est l'invité de France Bleu Occitanie en ce 1er mai, jour de fête du travail. Il va défiler ce lundi matin depuis la place Saint-Cyprien. En cette période de vacances scolaires, François Piquemal pense qu'il y aura du monde : "nous pensons que ce 1er mai sera marquant parce que tout le monde a en tête la brutalité avec laquelle le gouvernement a imposé sa réforme des retraites. Il a mis le pays dans une crise sociale et démocratique. Nous sommes enlisés dans cette crise, le gouvernement est casseroliser."

La réforme des retraites reste-elle le mot d'ordre central de la manifestation ? "Oui parce que personne n'a envie de travailler deux ans de plus et de perdre deux ans de retraite. Mais il y a aussi la question de l'inflation qui est très forte. Les salaires dans le privé vont augmenter de 3% environ alors que l'inflation est à 6%. Personne ne s'en sort. Moi je rencontre des habitants de ma circonscription au Mirail, Patte d'Oie, Cartoucherie, Pradettes. Les gens se privent de repas, n'arrivent plus à boucler leurs fins de mois".

Le Conseil constitutionnel a jugé non recevable la demande de référendum d’initiative (RIP) partagée de la gauche sur la réforme des retraites. Mais les sages devront se prononcer sur une deuxième version, le 3 mai. "Il y a cette hypothèse mais il y a aussi la raison ou la grandeur d'un Président de la République. Jacques Chirac en son temps était revenu sur le CPE (contrat première embauche) alors que la réforme avait été promulguée. J'appelle Monsieur Macron et son gouvernement à revenir à la raison et à retirer cette réforme dont personne ne veut et à se remettre autour de la table avec les syndicats dans une démarche constructive. Il n'y aura pas cent jours d'apaisement dans son quinquennat qui va être meurtri."

François Piquemal a vécu la finale de Coupe de France au Stade de France

"J'étais assez confiant sur l'issue positive du match. Mais j'ai été très heureux et ému de vivre ce moment avec les supporters dans le virage, je pense notamment aux Indians Tolosa et à ceux qui animent depuis des années le virage Brice Taton au Stadium contre vents et marées. Arriver à ce titre qu'on attendait depuis 66 ans, c'est vraiment une belle histoire pour notre club."

"C'est beaucoup d'émotion, de joie pour toutes celles et ceux qui suivent l'évolution, les pérégrinations du TFC en ligue 2 en ligue 1, les désillusions. Moi j'ai commencé à suivre en 2006 le TFC quand je suis arrivé étudiant à Toulouse et je les supporte depuis. Je suis avec attention le club, même si je ne vais pas tous les week-ends au Stadium."

"Toulouse est une ville de football"

A la question, Toulouse, ville de rugby mais aussi ville de foot ? François Piquemal répond "bien-sûr, Toulouse est une ville de football. Il suffit d'aller au Stadium pour s'en convaincre. Même quand le TFC n'était pas au mieux, il y avait du monde dans les tribunes pour supporter." François Piquemal fait un clin d'œil aux clubs amateurs "qui avec leurs bénévoles se dévouent pour encadrer les pitchouns. Ces clubs ont été mis à mal par le précédent quinquennat avec la fin des emplois aidés. Beaucoup me témoignent localement que c'est parfois compliqué avec l'opacité des attributions de subventions par la municipalité. Ce sont aussi eux qui font vive le football populaire et c'est aussi leur victoire celle du TFC."

Choqué par les grilles avec des piques dans le parcage

Samedi soir, des opposants à la réforme des retraites avaient appelé à brandir des cartons rouges et à siffler le Président Emmanuel Macron au Stade de France, François Piquemal explique qu'"il y a eu des distributions de cartons par l'intersyndicale là où elle a pu en faire. Des stadiers ont confisqué des cartons et des sifflets. Emmanuel Macron n'est pas descendu sur la pelouse, n'est pas apparu à l'écran, il est resté discret. Et puis quand on mène 4-0 à la demi-heure de jeu, les supporters se concentrent davantage sur le match. Je trouve dommageable que des grilles avec des piques aient été installées dans le parcage, devant les virages, l'instrumentalisation politique de cette finale est bien dommage."