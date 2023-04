"Il faut taper du poing sur la table" : à Bayonne, grogne contre une foire au jambon devenue "des Fêtes bis"

La Foire au jambon est-elle victime de son succès ? À en juger par certaines réactions autour de l'édition 2023, une chose est sûre, elle semble a priori avoir au moins perdu un peu de sens. Pendant quatre jours, les visiteurs et (surtout) les fêtards se sont pressés à Bayonne. Et la grande majorité n'était pas forcément là pour le jambon ...

"Il faudrait taper du poing sur la table"

Sous le chapiteau des salaisonniers, environ 180 000 personnes se sont pressées en quatre jours, avec un pic à plus de 70 000 le samedi. C'est beaucoup et "c'est bien aussi", sourit Christian Montauzer, charcutier-salaisonnier à Bardos. "C'était encore une belle édition, c'est toujours un plaisir de venir, les gens sont gentils, souriants, on a bien vendu, sur les mêmes standards que l'an dernier, même à des jeunes qui avaient apparemment fait la fête." Et c'est bien-là le revers de la médaille : un grand nombre de visiteurs n'est pas là pour la foire au jambon.

"On a eu une grande affluence, mais c'est vrai, moins que les bars" acquiesce Marie, qui vend du canard à côté du chapiteau. "En soit ce n'est pas une mauvaise chose, on peut et on doit travailler tous ensemble, mais là, il faudrait peut-être taper du poing sur la table", renchérit Christian Montauzer. "L'événement, il est amené par le jambon de Bayonne. Il faudrait peut-être discuter avec la mairie pour atténuer ce côté 'Fêtes de Bayonne bis'."

Environ 180 000 personnes se sont rendues sous le chapiteau des salaisonniers en quatre jours de Foire. © Radio France - Rémy Doutre

"Un problème d'organisation"

Sur place, d'autres exposants notent aussi que les visiteurs se déportent surtout sur le Petit Bayonne, où il était très difficile de se déplacer samedi soir, et plus globalement le centre-ville. Même si, ils l'assurent, le chiffre d'affaires se porte bien, le constat est là. "En plus, ce dimanche matin, c'est nous qui avons dû nettoyer nous-même devant les étals, je pense que la mairie a été dépassée" confie un exposant. Pour rappel, en termes de sécurité, la mairie n'a pas pu faire appel à des compagnies de CRS, retenues pour encadrer les manifestations contre la réforme des retraites par exemple.

Mais il n'y a pas que la mairie qui est montrée du doigt. "C'est de pire en pire, il y de plus en plus de monde. Au niveau des bus, on prend le bouillon, j'ai dû refuser une centaine de personnes ce week-end", confie un chauffeur du réseau Txik-Txak. "C'est impressionnant. Je n'ai jamais vu autant de monde. Je pense qu'au niveau de l'Agglomération Pays Basque, on a été surpris par ce nombre. Pour moi, c'est un problème d'organisation."