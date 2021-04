Reconfinement, pour le député de la Creuse il y a sans doute eu des erreurs mais il faut tenir un mois encore

Malgré un taux d'incidence le plus bas de France, la Creuse n'échappera pas aux nouvelles restrictions qui vont s'imposer à l'ensemble du pays à compter du samedi 3 avril. Pour le député LREM de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau c'est regrettable mais on ne pouvait pas faire autrement.

C'est un retour à la case départ ou presque. A compte de ce samedi 3 avril, les mesures de freinage qui s'appliquaient dans 19 départements français sont étendues à l'ensemble de l'hexagone. En Creuse, malgré le taux d'incidence le plus bas du pays, les commerces non essentiels vont fermés et nos déplacements devront se limiter dans un rayon de 10 km autour de notre domicile. Invité de France Bleu Creuse ce vendredi matin, le député LREM de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau a reconnu que "des erreurs avaient sans doute été faite, mais qu'il n'y avait pas d'autres choix que de repartir dans un confinement". Réécouter l'intégralité de son interview en vidéo ici.

On ne va pas jouer sur les mots

Si dans son allocution, le chef de l'état n'a parlé que de mesures de freinages, le député LREM de la Creuse lui reconnait "qu'effectivement, c'est un confinement". Mais pour Jean-Baptiste Moreau il n'y avait pas d'autres choix "face la flambée épidémique dans tout le pays". Il se veut tout de même rassurant et positif, mettant en avant "les perspectives d'avenir" avec l'accélération de la vaccination qui va s'ouvrir aux plus de 60 ans à partir du 15 avril, aux plus de 50 ans à partir du 15 juin et à la totalité de la population qui sera volontaire à partir du 15 juin.

Les deux enseignements de la pandémie

Fallait-il confiner dès février lorsque les épidémiologistes ont tiré la sonnette d'alarme ? Le député LREM de la Creuse ne le pense pas. Jean-Baptiste Moreau tire deux leçons de cette pandémie, la première c'est que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain et la seconde c'est que personne n'est à l'abri de ce virus. Face à la lassitude, à "l'incompréhension" des Creusois alors que le virus circule moins ici que dans les autres départements français, il explique que "ça n'aurait pas eu de sens de confiner tout le pays, sauf trois ou quatre départements".

Le bout du tunnel

Jean-Baptiste Moreau appels les Creusois à tenir bon. Le virus circule peu en Creuse mais il ne faut pas se croire à l'abri. "La Dordogne il y a trois semaines avait le même taux d'incidence que nous". Et il rappelle que si le variant anglais était peu répandu en Creuse il y a un moins (10% des cas) il est aujourd'hui présent dans 92% des contaminations. "Il y a encore un mois difficile où chacun doit faire des efforts. Voilà où j'en suis le premier désolé et je pense que le président aussi. Mais il faut tenir. Parce qu'on voit le bout".