"Il faut toujours se battre" : le parcours du combattant des familles d'autistes dans la Manche

C'est un handicap invisible, mais qui pèse lourd au quotidien. L'autisme, un trouble neuro-développemental, touche 100.000 jeunes de moins de 20 ans et 600.000 adultes en France. Leurs familles sont bien souvent confrontées à un véritable parcours du combattant. Exemple dans la Manche, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme , ce dimanche 2 avril.

Delphine, maman de quatre enfants autistes

"Il faut se battre à chaque instant pour nos enfants", confie Delphine. Cette maman qui habite Équeurdreville a quatre enfants, de 8, 18, 21 et 24 ans, tous autistes. "C'est mon petit dernier qui a fait diagnostiquer les trois autres. Il a une forme d'autisme plus sévère. Quand le diagnostic est tombé à ses 5 ans, on a décidé de faire tester les autres, parce qu'on s'est aperçu qu'ils avaient le même profil", explique-t-elle.

Delphine et son mari s'étaient bien rendu compte des difficultés scolaires et relationnelles de leurs trois aînés. "On nous disait qu'ils étaient précoces". Alors, quand le diagnostic est posé, c'est le soulagement. "On a pu mettre des mots sur ce que vivaient nos enfants."

Malo, le dernier de la fratrie, a pu avoir un accompagnement spécifique à l'école, avec une AESH (Accompagnant d'élève en situation de handicap) et des médicaments adaptés. Mais pour ses frères et sœurs, qui "ont tous leur bac, malgré leurs difficultés scolaires", le diagnostic tardif n'est pas sans conséquence.

"C'est compliqué pour le travail. Mon grand en a trouvé un mais il n'arrive pas à répondre aux appels téléphoniques, aux mails. Il ne va pas aux réunions, parce qu'il ne voit pas l'intérêt. C'est devenu très difficile avec sa hiérarchie, et du coup, il est en arrêt de travail depuis un an et demi", raconte Delphine.

40 mois d'attente pour un diagnostic

La mère de famille manchoise peut compter sur le soutien de l' association Autisme Basse-Normandie , qui accompagne une cinquantaine de familles dans la Manche, l'Orne et le Calvados. "Je vois des parents démunis. J'ai l'impression de me voir 20 ans en arrière, rien n'a changé", constate Michèle Siard, vice-présidente de l'association et maman d'un jeune autiste de 23 ans.

Elle, s'est battue cinq ans avant que son fils ne soit diagnostiqué. "Encore aujourd'hui, pour les centres de diagnostic, il y a plus de 40 mois d'attente dans la Manche ! Autant vous dire qu'un diagnostic précoce n'est pas fait et donc, la prise en charge des enfants ne se fait pas comme elle devrait", déplore-t-elle. La faute à un manque de moyens financiers, humains et de formation. "Or, plus vous diagnostiquez tôt, plus vous avez des résultats dans l'avenir."

Le manque d'inclusion des autistes à l'école ou au travail

L'autisme n'est pas une maladie, ça ne se guérit pas. Les enfants autistes deviennent des adultes autistes, mais les troubles peuvent être atténués. "Sauf que rien n'est pensé pour eux. On attend toujours une inclusion habitat, avec des résidences où travailleraient des éducateurs pour aider nos jeunes au quotidien, notamment dans les papiers. Mon fils, par exemple, est incapable de s'occuper de ses comptes bancaires tout seul", explique Michèle.

Dès l'école, l'accompagnement manque. "Quand dans une classe, vous avez 30 élèves, dont un autiste, un HPI, un allophone, des enfants avec des troubles dys, et pas assez d'auxiliaires de vie scolaire, c'est difficile de scolariser correctement tous ces enfants", souligne la vice-présidente de l'association. Les places dans les IME (Instituts médico-sociaux) sont chères, avec des listes d'attente de plus de deux ans.

Cette journée mondiale de l'autisme permet ainsi de parler de ces difficultés et déconstruire certains préjugés. "On apprend aux gens que les enfants autistes ne sont ni coléreux, ni capricieux, ça ne fait pas partie de leur mode de fonctionnement. C'est simplement qu'ils sont différents avec une gestion de leurs émotions très particulière et que parfois, effectivement, leurs réactions peuvent vous paraître complètement démesurées", décrit Michèle Siard.

L'association, en plus d'accompagner les familles aidantes et les jeunes atteints d'autisme, se bat pour une meilleure inclusion. "On travaille à un projet avec l'entreprise cherbourgeoise Handiprint ", illustre sa vice-présidente dans la Manche. "On veut simplement offrir un bel avenir à nos enfants."