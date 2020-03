Crise des urgences : "Il faut une pandémie mondiale pour que le gouvernement réagisse"

Alors qu'Emmanuel Macron a encensé les soignants ce jeudi soir pour leur implication dans la lutte contre le coronavirus, le collectif Colère dans le cathéter à l'hôpital de Valence rit jaune. "Ça fait un an que nous sommes en grève et qu'on nous a gentiment ignoré", estime une infirmière.

Il était temps que le gouvernement reconnaisse leurs revendications. C'est l'une des réactions, ce jeudi soir, dans le collectif des soignants de l'hôpital de Valence Colère dans le cathéter, après l'allocution d'Emmanuel Macron sur le coronavirus. Le chef de l'État a encensé leur travail dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. "Tous les moyens nécessaires" pour la santé, "quoi qu'il en coûte", seront mis en place par la France a déclaré le président.

"D'un coup, il paie les heures supplémentaires ? réagit une des infirmières du collectif Colère dans le cathéter. Cela fait plus d'un an que nous réclamons des choses et on nous a gentiment ignorés, poursuit-elle. Et d'un coup, nous devons les héros de la nation."

"C'est dramatique qu'il faille en arriver là, à une pandémie mondiale, pour que notre gouvernement se réveille."

Pour assurer, la disponibilité des infirmières, médecins et aide-soignants, le chef de l'État a promis un service de garde, "région par région" pour que les personnels "indispensables à la gestion de la crise sanitaire" puissent "faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail".