"Il faut vacciner toutes les personnes qui travaillent avec les enfants" estime le maire de Sisteron

Alors que la vaccination est désormais ouvertes aux enseignants de plus de 55 ans, le maire de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), Daniel Spagnou, souhaite que les agents des écoles et des cantines soient aussi considérés comme prioritaires et puissent être rapidement vaccinés.