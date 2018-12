PHOTOS - À Montpellier, Laurent Causse invente des ateliers pour former les futurs papa

Depuis le mois de septembre, Laurent Causse organise des ateliers pour former les futurs papas à Montpellier (Hérault). Changer une couche, faire un biberon, habiller bébé et donner le bain en toute sécurité : autant de sujets qu'il aurait voulu aborder avant de se retrouver confronté à son bébé.

Montpellier, France

Laurent Causse a de quoi être fier. Pour son premier atelier spécial "futurs papas", ils sont cinq à avoir fait le déplacement. De futurs pères entre 30 et 40 ans qui angoissent un chouilla avant l'arrivée de bébé. "C'est le grand saut dans l'inconnu" décrit Benjamin dont la femme doit accoucher le 28 février prochain. Mais avec Laurent, secouriste de formation, ils sont entre de bonnes mains. L'homme a eu l'idée de ces ateliers après la naissance de son fils, il y a deux ans.

Être un papa qui parle aux papas

Pendant trois heures, les hommes vont rester entre eux pour aborder toutes les étapes de la paternité. Et ça commence par l'avant accouchement avec quelques petits conseils qui sentent le vécu : "Surtout, repérez bien où se situe la maternité, visitez la avec votre compagne si c'est possible. Faites la route plusieurs fois, en heure de pointe surtout. Pensez à un itinéraire bis..." Idem pour les moments pendant l'accouchement ("Ne vous plaignez surtout pas !") et l'après ("Pensez à faire place nette à la maison, elle rentrera dans un environnement sain").

Que ce soit les magazines, les émissions de télé ou les sages-femmes, on a l'impression que le rôle du papa est accessoire. - Nicolas, futur papa.

Devant eux, des tables à langer et des poupons "extrêmement réalistes" en terme de taille. Alors après la théorie, place à la pratique : changer une couche, jetable ET lavable, habiller bébé, doser correctement un biberon, donner le bain en toute sécurité. "Ce sont autant de choses que l'on ne voit pas pendant les cours de préparation à l'accouchement, et ces gestes ne se transmettent pas encore de père en fils." explique Laurent Causse. Il a suivi toutes les préparations à l'accouchement mais se sentait encore démuni à l'arrivée de son petit.

Les stages coûtent 49 euros. Deux sessions sont organisées chaque mois : toutes les informations sont sur le site de la Fabrique à Papas.