Il invente une machine à détecter les champignons en Dordogne

C'est une machine qui risque de révolutionner les balades dans les bois, un Périgourdin vient d'inventer et de déposer le brevet pour un détecteur à champignon. Cela fonctionne comme un détecteur de métaux explique Jean-Pierre Pruvé, un passionné de champignon, ingénieur de formation, qui utilise "_les fréquences émises par les champignons lors de leur croissanc_e". Le "champi-détecteur" a été confié à plusieurs passionnés pour les tester en forêt avant la commercialisation prévue au début de l'automne. Le détecteur à champignons peut repérer certaines espèces, huit sont référencées pour le moment dont le cèpe et la morille... "je me suis basé sur certaines fréquences, l'appareil les repère, il peut capter jusqu'à 50 mètres mais cela dépend aussi de la densité des bois" affirme Jean-Pierre Pruvé. Il pense commercialiser son invention au prix de 250 euros.

Cela fonctionne sur le même principe que la musique avec des champignons.

Mais cette invention ne réjouit pas tous les cueilleurs de champignons, Daniel Lacombe de la Société mycologique du Périgord, "on perd le charme de la découverte, de la chasse, on aura moins de saveurs. Et puis on ne pourra pas trouver toutes les espèces. C'est une sorte d'industrialisation alors que le Périgourdin aime l'artisanat et la quête".