"Il laisse un vide immense", Jean-Michel Baylet très touché par la disparition de son ami Bernard Tapie

"Non seulement je l'appréciais, mais je l'aimais", confie Jean-Michel Baylet, la gorge serrée. Ce dimanche matin, l'ancien président du Parti radical de gauche, ancien ministre et conseiller départemental du Tarn-et-Garonne, a dû encaisser la nouvelle. Bernard Tapie est mort d'un cancer, à l'âge de 78 ans.

"Tapie, c'était un homme au _charisme extraordinaire_, à la fidélité en amitié hors du commun, et d'un tempérament tel qu'on n'en trouve pas. Un homme unique, personne ne le remplacera. Il laisse un vide immense", poursuit Jean-Michel Baylet.

Plusieurs souvenirs marquants

Difficile pour Jean-Michel Baylet de choisir un seul souvenir de Bernard Tapie, tant l'homme d'affaires a "touché à tout". Mais la campagne européenne de 1994 et le débat face à Jean-Marie Le Pen restent inoubliables selon lui.

Tapie, on ne pouvait pas ne pas l'aimer.

"Au-delà de nos liens personnels et nos souvenirs de complicité, je me souviens surtout de la campagne européenne de 94, le duo Tapie-Taubira, c'était quelque chose ! Nous avions fait 12 %. Et ce débat face à Le Pen ! Personne ne voulait y aller. Bernard Tapie, avec son courage et son charisme, lui avait claqué la gueule", sourit-il.

Un "combat admirable" contre le cancer

Bernard Tapie luttait depuis quelques années contre un cancer. "Sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille, mais le bilan est quand même largement positif", estime Jean-Michel Baylet.

"Depuis plusieurs années, il a affronté le cancer avec _une détermination et une vaillance admirable_. Vous savez, Tapie, on ne pouvait pas ne pas l'aimer", conclut-il.