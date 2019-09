Il lance une pétition pour soutenir les sans-abris du Pays Basque

Le coup de gueule est le même. Mais cette fois, Christian Murat veut qu'il prenne de l'ampleur. Ce membre de la fondation Abbé Pierre est bien connu du milieu associatif bayonnais pour sa lutte contre la précarité. Il ne supporte pas de voir des sans-abris au Pays Basque en 2019. France Bleu vous parlait de ses revendications cet été ; Christian Murat veut notamment que les places d'hébergement d'urgence soient ouvertes toute l'année, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Christian Murat prend l'exemple de la structure d'hébergement "Ma Nuit", à Anglet. Le centre dispose de 28 lits, proposés pendant quatre mois chaque année, de décembre à mars.

En parallèle, le centre d'hébergement d'urgence "La Maison de Gilles" à Biarritz est _"plein à craquer_, il y a deux ans d'attente", selon Christian Murat.

"Je paye des nuits d'hôtel avec mes propres revenus pour une femme et ses enfants"

Le militant a rencontré de nombreux élus (maires, députés, préfet). "Ils me disent qu'ils s'en occupent mais il ne se passe rien. Donc je redemande aux élus d'intervenir via cette pétition."

"S'il ne se passe rien, je ne vous cache pas que je pense à me retrousser les manches. Et ce sera plus musclé"