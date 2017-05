Il lui était impossible de rester les bras croisés face à la tragédie syrienne, elle lance une collecte à Montbéliard

Noémie Defernez, professeur de chant au conservatoire de Montbéliard, a voulu s'engager à sa manière, en proposant une collecte de médicaments et de produits de première nécessité pour la Syrie. Dépassée par l'ampleur de la récolte, elle organise elle même le transport jusqu'à Paris.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Pour ne pas rester impassible face à l'horreur de la répression en Syrie. Noémie Defernez, professeur de chant au conservatoire de Montbéliard, s'est lancée dans l'organisation d'une collecte de médicaments et de produits de première nécessité destinée à l'ONG Syria Charity. La communication est improvisée. Par le bouche à oreille et les réseaux sociaux. Mais l'info fait boule de neige. D'abord auprès des amis de Noémie, puis plus largement auprès de montbéliadais et de belfortains. Les dons affluent. Des médicaments, des produits de soins, des pansements, des compresses, du lait pour bébé, des petites pots, des vêtements, des denrées non périssables.

Au départ, Noémie pensait remplir un ou deux cartons qu'elle aurait expédié par la poste. Mais devant l'avalanche de sacs déposés à son domicile, elle a décidé d'emprunter un monospace pour aller livrer directement les entrepôts de Syria Charity à Croissy Beaubourg en seine et Marne.

Noémie Defernez est devenue depuis porte parole de l'ONG Syria Charity dans le Nord Franche Comté. La prochaine étape sera l'organisation d'un grand gala caritatif avec un grand compositeur d'opéra, Tarik Benouarka, et une chanteuse syrienne, Racha Rizk, avec un orchestre. L’événement pourrait avoir lieu début 2018 à Montbéliard ou Besançon.

