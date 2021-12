TEMOIGNAGE - Un ancien résistant retrouve la trace de son protecteur près de Tarbes

C'est une histoire sortie d'une autre époque. En 1943, Jean Baqué a la vingtaine et il est engagé dans la Résistance. Il est capturé par la Gestapo, à Tarbes, et quand il s'enfuit, un Allemand lui tire une balle dans le dos. Il parvient tout de même à s'échapper et à se réfugier chez un sympathisant, "l'Espagnol". Aujourd'hui centenaire, Jean Baqué a retrouvé la trace de son protecteur en ce mois de décembre 2021. Il est reconnaissant envers celui qui l'a sorti d'une situation périlleuse.

"Quand je me suis évadé de la Gestapo à Tarbes, j'ai pris une balle dans le dos. Mais aucun organe vital n'a été touché. J'ai pu m'enfuir. J'ai traversé la cour arrière de la gare de Tarbes. Je suis tombé sur un vélo qui était posé contre un mur. Puis je suis allé chez l'Espagnol me réfugier" explique l'ancien résistant.

Jean Baqué revoit le parcours de son évasion qui passe par la gare - E.S

Avant de retourner sur les traces de son passé, Jean Baqué ne connaissait pas l'identité de son protecteur, seulement son surnom. "Je ne connaissais personne d'autre dans Tarbes. L'Espagnol m'a reçu, et il a fait venir un docteur de la Résistance qui m'a enlevé la balle".

Le certificat médical qui lui a été demandé lorsqu’il a réintègré l’Armée en 12/1944 - E.S

Le lendemain, il se rend aux collèges des filles de Vic-en-Bigorre où il loge durant les vacances de Noël, puis il est hébergé par deux familles consécutivement. Puis, toujours avec le vélo, il se retourne dans sa famille à Larcan, dans le département de la Haute-Garonne. "Je craignais que les Allemands s'en prennent à ma famille, car ils avaient pris mes papiers et ils avaient mon adresse. J'ai fait une centaine de kilomètre à vélo en une journée pour rejoindre Larcan." Une fois sur place, il est rassuré ; tout le monde est sain et sauf.

Un retour sur les traces de son passé

Près de 80 ans plus tard, Jean Baqué a souhaité revoir les lieux de son histoire. "J'ai voulu faire une sorte de pèlerinage pour montrer à ma famille ce que j'avais fait. Quand on est arrivé au château de St-Aunis, le propriétaire, M. Bordères, était là. On lui a raconté mon histoire. Il ne s'attendait pas à cette visite ! Il était au courant et nous a fait entrer chez lui. Là, il nous a expliqué que l'Espagnol se nommait en fait Louis Otin, et qu'il avait été fusillé en 1944. J'ai voulu aller sur sa tombe et déposer une gerbe de fleurs." Louis Otin est enterré au cimetière de Caixon.

Une visite chargée d'émotion. "Évidemment cela m'a fait quelque chose. C'était celui qui m'avait protégé. Je suis même allé me recueillir à l'endroit où il avait été fusillé."

Jean Baqué va déposer une gerbe sur la tombe de son protecteur Louis Otin - E.S

Des porte-drapeaux ont accompagné la visite. "Cela m'a surpris, mais cela m'a fait plaisir que l'on pense à Louis Otin" conclut l'ancien résistant.