"Il m'aime fort", la campagne d'affichage choc de Valence contre les violences faites aux femmes

Les passants à Valence ont sans doute remarqué l'une de ces 55 affiches sur les panneaux de la ville, présentées à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, ce jeudi 25 novembre.

Les services de communication de la ville ont conçu cette année des affiches spécifiques pour Valence, visibles depuis deux semaines, et jusqu'à la fin du mois. "Parlant" pour cette passante, voire "heurtant" pour cet autre : l'affiche montre le visage en gros plan d'une jeune femme, peau pâle et yeux clairs, présentant une cicatrice rouge sur la joue, et des ecchymoses. Un visage tuméfié au-dessus duquel est inscrit "Il m'aime fort".

Dans les campagnes nationales, on ne voit pas assez les coups physiques - Laurence Dallard, conseillère déléguée à l'égalité hommes-femmes à Valence

"On voulait taper fort, sans faire de jeu de mots. On voulait que les gens sur la voie publique prennent conscience de ce qu'il se passe" justifie Laurence Dallard, conseillère déléguée à l'égalité hommes-femmes à Valence. Elle complète : "je trouve que dans les campagnes nationales, on ne voit pas assez les coups physiques - je ne vous parle pas des coups psychologiques, difficiles à figurer sur une affiche - mais il faut montrer hélas les coups réels."

"Des coups la veille, des fleurs le lendemain"

Laurence Dallard expose aussi le point de vue choisi pour illustrer ces violences conjugales. Pour la conseillère municipale, "il y a toujours de l'amour à la base", c'est ce qui explique selon elle le fait qu'il y a "moins de plaintes déposées que de coups donnés". Certaines victimes restent amoureuses de leur agresseur. D'où ce titre : "il m'aime fort".

Les affiches sont visibles sur les panneaux de la ville. On retrouve l'image également sur les affichettes tractées depuis la semaine passée dans la ville, où figure au verso le programme des différentes activités et interventions réalisées à Valence pour la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes.