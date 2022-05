Il manque "au moins 300 pompiers volontaires" dans les Pyrénées-Orientales, selon le patron du SDIS

Aux prémices de la saison estivale synonyme d'incendies, le nouveau patron des pompiers des Pyrénées-Orientales était l'invité de France Bleu Roussillon ce lundi matin.

Éric Belgioïno connait bien les Pyrénées-Orientales. Il y a grandi entre ses 9 et ses 21 ans. C'est en terres catalanes qu'il devient pompier volontaire, tout en jouant au rugby à l'USAP. "C'est un véritable plaisir de revenir ici", confiait-il au micro de France Bleu Roussillon ce lundi matin. Devenu pompier professionnel, Éric Belgioïno travaille dans l'Essonne, dans les Yvelines, puis au ministère de l'Intérieur à Paris.

À l'approche de l'été, dans les Pyrénées-Orientales, le Colonel Éric Belgioïno se lance désormais dans la course au recrutements. Le département dispose de 2.000 pompiers volontaires, mais il en manque 300 pour les prochaines années. "L'engagement citoyen est de plus en plus difficile dans tous les départements de France, même chez nous. Donc on est passés d'une à deux sessions de recrutement par an, nous multiplions également les sections de jeunes sapeurs pompiers."