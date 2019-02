Il manque plus de 1000 places pour accueillir les gens du voyage dans l'Hérault

Le préfet de l'Hérault et le président du conseil départemental viennent de signer le nouveau schéma pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage applicable jusqu'en 2024. Notre département voit passer environ 4000 caravanes chaque année et il manque beaucoup de lieux pour les accueillir.

Hérault, France

L'Hérault voit passer environ 4000 caravanes par an. Chaque année, des communes du département déplorent l'installation de campements non autorisés de gens du voyage aux abords d'un rond point ou sur des terrains municipaux. Ce qui provoque parfois de vives tensions. Pour remédier à ce problème, le préfet de l'Hérault et le président du conseil départemental viennent de signer le nouveau schéma pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage applicable jusqu'en 2024. Il prévoit la création de 1112 places supplémentaires.

A ce jour, un peu moins de la moitié du contrat est rempli. Notre département dispose de 9 aires d'accueil pour 50 caravanes et 6 aires de grands passages pouvant en recevoir jusqu'à 200. Le nouveau schéma prévoit un total de 16 aires d'accueil, 13 aires de grands passage et 3 sites d'habitats mixtes soit la création de 1112 places dans les 5 prochaines années.

680 places à créer dans la Métropole

Il faut rappeler que toutes les communes de plus de 5000 habitants sont concernées mais que ce sont les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) qui, en accord avec l'état, propose la localisation la plus adéquate. Le département est découpé en 11 EPCI diversement dotés. Par exemple, dans la Métropole de Montpellier il manque 4 aires de grands passages et 3 aires d'accueil, sur celle du Lodévois il ne manque que 16 places. Il n’existe pas de pénalités de retard pour les EPCI en carence mais la force publique n’intervient pour l’expulsion des gens du voyage implantés illégalement qu’à la condition que l’EPCI soit à jour de ses obligations.

Il y a des gens du voyage qui ne veulent rien savoir et s'installent ou ils veulent quand ils veulent, G.Chaudoir maire de Portiragnes

_"_A Lattes commune qui dispose d'une aire de grand passage depuis treize ans, il arrive que certains groupes de gens du voyage refusent de s'y installer mais si ils s'installent sur un campement illicite, nous arrivons à les faire partir en quelques jours. Lorsque les caravanes restent plus d'une semaine c'est que la police n'a pas les effectifs suffisants pour les expulser" explique Cyril Meunier maire de la commune.

Si ce nouveau schéma est suivi, en 2024, l'Hérault disposera de 2523 places pour accueillir les gens du voyages. La préfecture aura alors moins de mal à réclamer devant la justice l'évacuation forcée des campements illicites.