Il manque un maître-nageur pour surveiller les étangs de Combreux et de Vieilles-Maisons-sur-Joudry

C'est un phénomène qui touche toute la France, de manière récurrente. Depuis plusieurs été, le pays fait face à une pénurie de maîtres-nageurs. D'après les estimations, il en manquerait près de 5 000 sur l'ensemble du territoire. Forcément, le Loiret n'est pas épargné, notamment sur les étangs de la Vallée à Combreux et des Bois à Veilles-Maisons-Sur-Joudry. Il faut six maîtres-nageurs pour surveiller les deux plans d'eaux... et il en manque un à l'appel, alors que la baignade doit ouvrir à partir du samedi 1er juillet.

Le conseil départemental du Loiret, qui gère ces deux étangs, cherche par tous les moyens à combler ce manque. "C'est un métier en tension, un job d'été qui nécessite malgré tout une formation payante, explique Yves Bergot, du service canaux et environnement du département. Chaque année, nous commençons le recrutement dès le mois de février. Là, il y a aussi un problème de renouvellement des maîtres-nageurs" explique-t-il. Lors des derniers étés, il y avait au moins trois maitres-nageurs qui rempilaient. Cette année, le département a du renouveler presque l'intégralité du service.

Le poste est payé 1960 euros bruts par mois. Pour postuler, il faut obligatoirement avoir son BNSSA, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Vous pouvez consulter l'offre sur le site du département du Loiret en cliquant ici.