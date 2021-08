Il menaçait de s'effondrer : travaux terminés sur le mur digue à Orléans

Le gros œuvre est terminé, l'accès du public est donc de nouveau possible à partir de ce vendredi après-midi, annonce Orléans Métropole, au sujet du chantier de consolidation du mur digue, situé près du pont Thinat à Orléans, au niveau du quai du Fort Alleaume.

Les travaux avaient débuté le 7 juin sur cet ouvrage, vieux de cent ans, situé à l'extrémité ouest du canal d'Orléans, qui longe la Loire. Ils étaient nécessaires car les crues et décrues successives de la Loire avaient fini, au fil des années, par détériorer les fondations du mur digue : il menaçait donc de s'effondrer, si rien n'était fait. Et la période de l'été avait été choisie puisqu'à cette période, le niveau de la Loire est bas et rend possible les travaux.

Mur digue, à Orléans, à Orléans, quai du Fort Alleaume - Orléans Métropole

Durant deux mois, les travaux ont régulièrement débuté tôt le matin (avant 8h), et se terminaient tôt (avant 17h), afin de limiter les nuisances sonores pour la guinguette le Boui Boui, située juste à côté du mur digue.