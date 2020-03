"Il n'est pas certain que l'on puisse décaler seulement le 2nd tour", selon un politologue mayennais

Pour Arnauld Clément, politologue mayennais, le report du second tour en juin prochain tel qu'il est demandé par Edouard Philippe est possible si la loi est modifiée. En revanche, s'il est est repoussé en septembre, le Conseil Constitutionnel pourrait refuser et le premier tour serait annulé.