Il n'est pas dangereux de se promener en forêt, selon Fred Roche

En quelques semaines, ce sont trois accidents de chasse qui sont à déplorer en Vaucluse. Parmi eux, deux ont coûté la vie à des chasseurs. Mais se pose également la question du partage de la nature entre chasseurs, VTTistes et randonneurs. Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse ce lundi, Fred Roche, estime "qu'il n'est pas dangereux de se balader en forêt. Tout le monde y a sa place. Il a des précautions à prendre mais en respectant les loisirs et les espaces de chacun, il n’y a pas de danger". L'éducateur sportif au conseil départemental de Vaucluse ajoute "qu'il faut avant tout discuter. Quand chacun fait un pas vers l'autre, cela fonctionne. Les VTTistes doivent être responsable également. Même si ça n'est pas toujours facile, quand on voit des panneaux de battue, il faut essayer de passer ailleurs".

Il y a toujours deux visions"

Concernant le partage de la nature, Fred Roche affirme "il y a toujours deux visions : le VTTiste qui se promène avec son vélo et la personne qui est en face avec un fusil, mais je pense que l'espace peut être partagé. Quand on s'intéresse à ce que font les autres, ça se passe bien__. Il faut se parler. Mais dans tous les cas, avant de partir, les amateurs de vélo doivent se rapprocher du club de chasse local pour connaitre les plannings et les endroits où des battues sont prévues. Les chasseurs sont obligés de les déclarer. Cela peut éviter des incidents".