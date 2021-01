Il n’y a jamais eu aussi peu de morts sur routes sarthoises

Jamais la Sarthe n'a enregistré aussi peu de morts sur ses routes. 22 personnes ont été tuées, en 2020, lors d'un accident. C’est presque deux fois moins qu’en 2019 (46%). C’est trois fois moins, par exemple, qu’en 2004. Le nombre de morts est relativement faible pendant le dernier trimestre de l’année, au moment du deuxième confinement (trois décès comptabilisés entre les mois de septembre et décembre). Cinq morts sont enregistrés entre les mois de mars et mai, période correspondant au premier confinement, mis en place, en France, pour tenter de limiter la propagation du coronavirus.

Moins d'accidents et donc moins de blessés

La circulation routière moins importante que d’habitude se traduit assez logiquement par la baisse du nombre des accidents en Sarthe en 2020 : un tiers de moins (32,9%), l’an dernier par rapport à 2019. Soit un total de 259 accidents. Mais ce n’est pas le niveau le plus bas enregistré dans le département ces dernières années. En 2013, 2014, 2015 et 2016, par exemple, le nombre d'accidents de la circulation est compris entre 205 et 235.

Chute de 40% du nombre de blessés

La conséquence mécanique de la baisse du nombre d'accidents est la chute du nombre de blessés : moins 40% (324 personnes blessées dans des accidents de la route en Sarthe en 2020 contre 535 en 2019). Mais là non plus, ce n’est pas un record, malgré la diminution du trafic routier observée pendant les confinements. En 2013, 2014, 2015 et 2016, par exemple, le nombre de blessés est compris entre 258 et 317.