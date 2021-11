Bien que l'été ait laissé sa place à l'automne, les vacanciers sont toujours attirés par le littoral héraultais, pour le soleil et la mer. Après une année 2020 vierge à cause de la crise sanitaire, le secteur du tourisme reprend des couleurs, et connait un de ses plus beaux automnes, voire le plus beau.

Les gens ont envie de soleil et de mer

À la Grande-Motte, notamment, la population a doublé depuis le début des vacances. Le nombre d'habitants est passé de 10 000 à 20 000 et jusqu'à 25 000 le week-end. Jérôme Arnaud, le directeur de l'office du tourisme : "_Clairement, les vacances de la Toussaint, on est encore à une période où les gens ont envie de venir sur le littoral. Les vacanciers sont attirés par le beau temps, attirés par la mer. On est dans un esprit de vacances plus que d'habitude. Alors l'an dernier, les vacances de la Toussaint n'ont pas existé du tout. Il faut remonter à il y a deux ans pour avoir des références. On est aussi bien qu'il y a deux ans et même mieux. De ce point de vue là, effectivement, on peut dire qu'_il n'y a jamais eu autant de vacanciers à la Toussaint à La Grande-Motte qu'aujourd'hui. Pour les professionnels, c'est une aubaine."

Des hôtels et des appartements de vacances complets, des réservations de dernière minute

Pour Jean-Christophe Ambert, qui tient l'hôtel Le Brasilia à Palavas-les-Flots, les réservations sont complètes, grâce à une météo généreuse : "Nous, on était sur des périodes un peu creuses. Après l'été, bien évidemment, ça s'est un peu tassé. Et là, avec le beau temps et les vacances, on a des grosses arrivées et l'hôtel est complet. Donc on a beaucoup de journées où le taux de remplissage est à 100 %. On a une clientèle avec des enfants, familles qu'on n'avait pas hors vacances. On a aussi du commercial, un peu du loisir, des gens de passage, des gens qui viennent quelques jours pour se ressourcer et prendre le soleil."

Même constat pour Sarah Sayagh, la co-fondatrice de Welchome 34, une entreprise de conciergerie qui prend en charge les appartements locatifs dans tout l'Hérault : "On a eu un gros boom des réservations, notamment avec un superbe soleil du sud. Sur la plage, je pense qu'on a presque tous les appartements qui sont complets. Montpellier aussi. Il y a eu une belle effervescence. Après, ça reste effectivement des réservations de dernière minute. Donc il faut être solide pour accueillir des voyageurs et faire en sorte que leur séjour se passe bien. Les gens ont clairement besoin de revenir et et de vivre, tout simplement."

Le tourisme mondial ne s'est pas encore relevé de la pandémie, mais dans l'Hérault, tous les indicateurs sont pourtant au vert

Il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait que le secteur du tourisme serait le plus long à se relever de la crise sanitaire. Certains disaient même que ce serait la catastrophe, que la pandémie allait tuer le tourisme. Mais à la Grande-Motte, on constate le contraire, sans forcément pouvoir l'expliquer "On peut dire qu'on est dans une réussite exceptionnelle parce que c'est, curieusement, un effet de la pandémie que d'avoir boosté le tourisme sur la côte méditerranéenne française cet été. Maintenant, il faut rappeler que le tourisme à l'échelle mondiale, c'est l'économie qui est la plus plantée économiquement et c'est la dernière qui va arriver à se redresser. Le tourisme mondial a retrouvé à peine aujourd'hui 20 %de son niveau d'activité d'avant la pandémie. Mais pour nous, à l'échelle de la station, à l'échelle des hôtels d'ici, à l'échelle de la côte, à l'échelle de l'Hérault, l'embellie est totale. _On est sur des bases qui sont presque difficiles à comprendre_, mais qui sont une excellente nouvelle, en tout cas pour nos territoires." ajoute Jérôme Arnaud.