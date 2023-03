"Il n'y a pas de violence illégitime de l'Etat", assure Didier Martinez du syndicat Unité SGP Police Occitanie

Si le phénomène des casseurs - 200 à 400 selon le préfet - n'est plus à prouver à Toulouse, le débat actuel se centre sur le nombre et l'attitude des forces de l'ordre .

Environ 400 policiers et gendarmes sont mobilisés ce mardi 28 mars à Toulouse, sur les 13.300 déployés par le ministère de l'Intérieur. "On est exactement sur le même ordre d'idée qu'à l'époque des Gilets Jaunes. Mais selon nos collègues, les scènes de violence sont inédites, on a dépassé le paroxysme jeudi dernier avec de grosses difficultés à préserver les manifestants pacifiques et le domaine public . Beaucoup de fauteurs de troubles", explique Didier Martinez, le secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police en Occitanie, invité de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie.

Ne pas stigmatiser la "violence légitime de l'Etat"

Faut-il un dispositif moins important ? "Si il y avait moins de policiers, face aux individus auxquels on a affaire, on leur servirait la ville sur un plateau. Cela ne dégénère pas à l'initiative des policiers comme on l'entend parfois", étaye le policier toulousain.

Des témoignages d'auditeurs choqués

Didier Martinez a été interpellé par deux auditeurs toulousains qui ont décrit la scène dont ils ont été témoins jeudi dernier. Chantal explique "vers Jean-Jaurès, j'ai vu un monsieur en vélo, il rentrait du travail. Six policiers l'ont tabassé sous mes yeux, il a été projeté sur une grille. J'étais outrée, il n'était pas menaçant, ça n'était pas justifiée". Réponse du syndicaliste : "Il faut analyser une séquence de A à Z. La préfecture observe tout depuis la salle de commandement. Cela peut être choquant quand on assiste à une scène mais la réponse policière réponde à des nécessités".

Patrick, un autre auditeur toulousain, a appelé le standard pour décrire lui aussi une scène qu'il a vue le 23 mars dernier à Toulouse. "J'étais derrière la banderole de l'intersyndicale, il y avait les gilets jaunes devant. Rue Bayard on a été gazés sans raison. Ils ont tiré dans le tas, sur la foule". De nombreux manifestants décrivent en effet l'usage de gaz lacrymogènes. Le représentant du deuxième syndicat de police en Occitanie réplique "le gaz lacrymo c'est volatile, il y a toujours des gens qui subissent alors qu'ils ne sont pas dans la zone ciblée".