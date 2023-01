"Il n'y a pas de volonté de régler le problème" de l'accueil des migrants à Rennes, dénonce une association

À Rennes, une centaine de migrants occupent toujours le gymnase Constant Véron, près de la rue de Brest. Il s'y sont réfugiés depuis trois mois maintenant. Des sans-papiers qui attendent pour la plupart des réponses pour leur demande d'asile. La situation ne semble pas bouger alors l'Inter-Organisation de soutien aux personnes exilées a choisi de ne plus intervenir dans le gymnase, d'ici à deux semaines. "Un cri d'alarme" pour Armelle Bounya, l'une des référentes de l'organisation, invitée de France Bleu Armorique ce vendredi 27 janvier.

France Bleu Armorique : Pourquoi avoir pris une telle décision ?

Armelle Bounya : "Parce que depuis trois mois, on gère ce gymnase et on ne voit aucune avancée de la part des autorités. On héberge des gens dont une grande partie est en cours de demande d'asile. Donc, ils doivent être logés par l'État. C'est la loi. Ça fait partie du statut de demandeur d'asile. Le temps passe, les semaines s'ajoutent aux semaines et rien ne bouge. On a ouvert ce gymnase avec un petit nombre de personnes. Au début, ça se passait très bien. Et puis les gens arrivent, arrivent, arrivent et la vie est devenue insupportable."

France Bleu Armorique : Justement, parlez nous de la situation dans ce gymnase. Comment sont ils ces migrants ?

Armelle Bounya : "Les tentes sont collées les unes contre les autres. Il y a des câbles électriques qui courent partout. Il n'y a plus du tout d'espace. Les gens sont fatigués, les nuits sont compliquées parce que le moindre bruit empêche tout le monde de dormir. Les gens sont extrêmement fatigués, donc nerveux, tendus. Ils n'ont pas de perspective non plus. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'il va se passer. Donc tout le monde est très nerveux. Il y a des conflits qui éclatent, c'est normal."

France Bleu Armorique : L'Inter-Organisation de soutien aux personnes exilées s'est mobilisée devant la mairie de Rennes et devant la Préfecture. Quels ont été les retours ?

Armelle Bounya : "La mairie nous fait la réponse habituelle. L'hébergement, c'est la responsabilité de l'État, pas de la mairie. C'est la réponse classique."

France Bleu Armorique : L'État doit proposer un hébergement d'urgence à une personne sans abri s'elle le demande., c'est inscrit dans la loi et cela concerne aussi les personnes sans papiers. Comment explique-t-on une telle situation à Rennes ?

Armelle Bounya : "Il y a un manque chronique de places depuis très longtemps parce qu'en fait, la situation d'aujourd'hui, ça fait plus de deux ans qu'elle se reproduit tout le temps. Il y a eu d'autres occupations, puis des campements, puis encore des occupations. Comme on dit souvent, une crise qui dure, ce n'est plus une crise, c'est un dysfonctionnement. Il n'y a pas de volonté de régler le problème. Alors cette année, il s'est passé quelque chose de positif, c'est que les familles avec enfants sont prises en charge pour le temps de l'hiver. C'est essentiellement le résultat de la mobilisation des parents d'élèves dans les écoles à Rennes et partout en France, ça fonctionne plutôt bien. Les familles qui se font connaître sont prises en charge en quelques jours. C'est déjà un progrès."