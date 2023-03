"Il n'y a plus de démocratie, alors on continue" : à Rouen, un rassemblement s'est transformé en manifestation

Alors que l'on sait depuis jeudi dernier que le texte de la réforme des retraites ne sera pas voté par les députés , un rassemblement était prévu à 14h30 devant l'Eglise Saint-Sever de Rouen ce samedi 18 mars, est devenu une manifestation.

ⓘ Publicité

Entre 380 (préfecture) et 700 (CGT) personnes ont défilé dans le centre commercial de la rive gauche, avant de remonter vers le centre-ville.

Ils étaient moins nombreux que pour les journées de mobilisation précédentes , mais ça ne fait rien pour Pascal, qui a participé à toutes les manifestations anti-réformes des retraites depuis 1995 : "L'expression du peuple ne s'arrête pas à un 49.3 !"

"Ca va exploser"

Pas de vitrines brisées, ni de feux de poubelles... Mais les manifestants ont perturbé les voitures, les bus, ou encore quelques métros. Esmeralda et Maria, 55 et 61 ans, marchent en plein milieu des rails pour exprimer leur colère envers le gouvernement.

"Il n'y a plus de démocratie, donc on continue", affirme Maria. Son ancienne collègue et amie rajoute : "Il y a des gens qui nous ont rejoint", raconte-elle. "Une manifestation pas déclarée, c'est pas grave, c'est bon enfant."

Pourtant, cette employée communale reconnait qu'il faudra en venir à des actions plus violentes : "Macron a mis le feu au poudre, donc ça va exploser, c'est comme ça."

"Les poubelles brûlées, ça ne fait pas plaisir à voir"

C'est aussi ce que se dit Benji, 18 ans. "Les poubelles brûlées, ça ne fait pas plaisir à voir, statue-t-il. Aller casser les magasins, ça ne sert à rien parce qu'ils sont dans le même bateau que nous. Ce serait se tirer une balle dans le pied, mais ça fait réagir."

En fin de matinée, des militants Nupes étaient venus tracter place du Vieux Marché, pendant une réunion de Damien Adam, député de la 1ère circonscription de Rouen. Plusieurs passants ont pris l'élu à partie. Les manifestants sont retournés devant sa permanence rue du Général Leclerc dans l'après-midi.

Selon Astuce, le réseau de bus est resté perturbé pendant au moins deux heures.

1 000 manifestants au Havre et à Evreux selon la CGT

En Seine-Maritime, d'autres rassemblements et cortèges ont eu lieu. Au Havre : **1 000 personnes se sont rassemblées selon les syndicats et la préfecture...**Et ils n'étaient plus que 600 à défiler pendant deux heures, dans le calme, selon les services de l'Etat.

Dans l'Eure : une manifestation déclarée est partie de la place Mandle, à Evreux, dès 14h. Un millier de manifestants étaient présents selon la CGT, 600 pour la préfecture.