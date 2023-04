Il n'y a plus de médecin généraliste à Huisseau-sur-Mauves

C'est le sujet de conversation numéro 1 actuellement dans les rues de Huisseau-sur-Mauves : trouver un médecin. Située à une demi-heure de route d'Orléans, la commune avait un seul généraliste qui vient de plier bagage.

ⓘ Publicité

"Je n'en revenais pas quand j'ai vu le camion de déménagement devant le local en fin de semaine dernière, je me suis dit il s'en va, ils nous lâche" témoigne cette habitante, inquiète à l'avenir de ne plus trouver de médecin traitant. Quant un autre que nous croisons dans la rue principale, ajoute "heureusement qu'il reste d'autres commerces dans des villages comme le nôtre, sinon ce serait vraiment sinistré".

Cela fait cinq mois que l'unique médecin de ce village ne consultait plus, il était en arrêt de travail, mais cette fois il a définitivement cessé son activité. Sur le panneau du cabinet médical une affichette informe les patients. Et le coup est rude pour ce village de 1.800 habitants, parce que les médecins ne courent pas les rues.

"Se faire soigner devient un vrai casse-tête"

Fin mars dans le secteur déjà un cabinet a fermé à Baule et à Meung-sur-Loire la maison de santé n'accepte plus de nouveaux patients. Le maire de Huisseau-sur-Mauves, Jean-Pierre Bothereau, lui aussi, encaisse le coup. En 2016, la commune avait investi 180.000 euros pour aménager ce cabinet médical près du château, dans une partie de l'ancienne église du XIIIème siècle.

Le maire de Huisseau-sur-Mauves, Jean-Pierre Bothereau devant le local vide du cabinet médical - Lydie Lahaix

"Heureusement il nous reste encore sur place une infirmière IPA (infirmière de pratique avancée) qui en attendant peut aider" ajoute le maire "et notre local a tout pour fonctionner, donc nous allons bien voir". Jean-Pierre Bothereau a alerté les autorités sanitaires. Il a rendez-vous début mai avec le conseil de l'Ordre des médecins, il a aussi réclamé une entrevue avec l'ARS (l'agence régionale de santé).

La téléconsultation comme solution

Huisseau-sur-Mauves n'a plus de médecin mais depuis le début de l'année, une nouvelle pharmacienne est arrivée. Elle a repris la seule pharmacie du centre-bourg et elle a mis à disposition une borne de téléconsultations médicales, qui est un vrai succès .

Agathe Morin-Bigot la nouvelle pharmacienne a installé une cabine de téléconsultations dans son officine - Lydie Lahaix

"Près de 130 rendez-vous en téléconsultations ont eu lieu entre le 3 mars et aujourd'hui" explique Agathe Morin-Bigot qui se félicite de proposer une solution aux Uxellois-ses car c'est très compliqué aujourd'hui de se faire soigner. "On voit dans les communes environnantes, Baule a fermé avec trois médecins qui ont cessé leur activité, à Meung-sur-Loire ils ne prennent plus personne mais à moment donné on peut comprendre, on n'a pas des agendas extensibles. Et je vois aujourd'hui des personnes qui vont jusqu'à Châteaudun mais aussi Ligny-le-Ribault pour se faire soigner, ce qui est invraisemblable vu d'ici".