Guéret, France

Ne cherchez pas de néphrologue en Creuse, il n’y en a plus ! Les malades des reins vont devoir consulter hors-département. La seule néphrologue, qui officiait à l’hôpital de Guéret, a pris congé... et certains l’ont appris à leurs dépens, comme Hubert, 88 ans.

Hubert est en bonne santé, rassurez-vous, mais il a mal aux reins. En mai 2017, sur les conseils de son médecin, il obtient un rendez-vous avec la néphrologue de l’hôpital de Guéret, qui exerce au CHU de Limoges et fait des consultations avancées à Guéret. En fait Hubert décroche littéralement le rendez-vous... pour le mardi 6 février 2018, soit 9 mois plus tard. : "J'ai appelé le CHU de Limoges, on m'a proposé un rendez-vous 15 jours plus tôt… la secrétaire m'a dit que ça ne valait pas la peine."

Pas envie d'attendre encore un an" — Hubert, patient de 88 ans

Mais en milieu de semaine dernière, l’hôpital de Guéret lui fait savoir que le rendez-vous ne peut pas être honoré. "On m'a dit que la néphrologue n'exerçait plus, que j'étais prévenu au dernier moment car l'hôpital avait gardé espoir de trouver quelqu'un pour la remplacer. Mon docteur m'a fait faire une coloscopie, une analyse de sang, tout était prêt pour mon examen à Guéret."

Dans une communication écrite, le directeur de l’hôpital Frédéric Artigaut s'étonne qu'Hubert "ait été prévenu au dernier moment. L'absence du professeur Marie Essig est connue depuis plusieurs semaines."

Une solution de rechange, en partenariat avec le CHU de Limoges

Hubert voudrait aussi savoir pourquoi on ne l'a pas dirigé vers un autre établissement "à Limoges ou à Montluçon. J'aurais aimé qu'on prenne un rendez-vous pour moi. Je n'ai pas envie d'attendre encore un an."

La direction de l’hôpital de Guéret a pris contact avec le CHU de Limoges pour trouver une solution de rechange. En attendant la perle rare, les 2 établissements envisagent d’organiser des téléconsultations de néphrologie.