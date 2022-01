Il n'y a plus de pénurie d'autotests dans les pharmacies d'Indre-et-Loire

À la pharmacie de l'Ilôt à Joué-lès-Tours, les autotests sont posés sur le comptoir, dans deux petits bocaux en verre. Après trois jours de recherches infructueuses, Jacques et Josiane peuvent enfin en acheter. "On ne s'y attendait pas, on a de la chance, estime le couple de retraités. On a cherché partout mais il y en avait nulle part. Même dans les grandes surfaces. Et comme on ne veut pas faire la queue, à notre âge, pour aller se faire tester, il ne reste que les autotests. On doit aller chez notre petite-fille bientôt donc c'est parfait."

Ici, les boîtes sont limitées à deux par personne. Déjà parce que qu'il faut en mettre de côté, au cas où, pour les écoliers ou les personnes vaccinées cas contact, cela fait partie du nouveau protocole. Mais aussi parce que la demande explose. "J'en ai acheté une première salve de 144 lundi dernier, je les ai mis en vente à 14h30 et il n'y en avait plus mercredi soir", assure Christelle Souché, l'une des pharmaciennes titulaires de l'officine de l'Ilôt. "Avant la cinquième vague, on n'en vendait plus et on n'en proposait même pas. Les autotests, il n'y avait que le personnel qui les utilisait. Mais là, c'est la folie."

Les grossistes habituels dévalisés

Le problème, c'est que ses grossistes répartiteurs habituels ne peuvent plus la fournir parce que la grande distribution, autorisée à vendre des autotests jusqu'au 31 janvier, fait main basse sur quasiment tout. Alors, Christelle Souché s'adapte. Cette fois, c'est elle qui se déplace. "J'ai trouvé d'autres grossistes, plus petits, à Fondettes et La Ville-aux-Dames. J'y vais à la pause de midi ou le matin, dès 7h30, avec ma petite Twingo. La dernière fois, j'en ai pris 250, pas plus. Parce qu'il faut penser aux autres confrères qui en veulent aussi, notamment dans les campagnes. Eux ne peuvent pas faire trois trajets par semaine pour se fournir."

Les grandes surfaces souffrent encore de pénurie

Pour Julien Chauvin, président départemental de la FSPF, le syndicat des pharmaciens d'officine d'Indre-et-Loire, les jours à venir seront plus paisibles. "Le gouvernement a un petit peu changé son fusil d'épaule juste avant les fêtes en demandant aux gens de s'autotester et on a un peu été pris de court. On a passé immédiatement les commandes, mais le temps qu'elles arrivent, il y a parfois eu un décalage de plusieurs jours et parfois de plus d'une semaine. Maintenant, tout rentre dans l'ordre."

Le seul souci, c'est que les pharmacies sont approvisionnés principalement en boîtes unitaires, avec un seul autotest à l'intérieur, quand la grande distribution, elle, réquisitionne quasiment toutes les boîtes de cinq, sans limiter leur nombre à l'achat. Actuellement, les grandes et moyennes surfaces rencontrent encore des difficultés à se fournir en temps et en heure. Au Auchan de Chambray-lès-Tours par exemple, les rayons se sont vidés mercredi soir et ne seront pas remplis avant la semaine prochaine.