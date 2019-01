Gers, France

Il n'y a plus qu'une seule discothèque dans le Gers. Le Charleston II a fermé ses portes le 31 décembre à Pavie et aujourd'hui les jeunes Gersois n'ont plus qu'un seul lieu pour se trémousser jusqu'au bout de la nuit : le tout nouveau Red Club à Auch. Eric, un quinquagénaire auscitain regrette qu'on en soit arrivés là, mais il n'est pas surpris :

Le patron du Charleston devenait âgé et personne ne veut reprendre une discothèque aujourd'hui. Vous avez une population qui est de plus en plus vieille dans le Gers, donc les gens ne vont plus en boîte de nuit.

Les chiffres de l'Insee confirment effectivement que sur la période 1978 - 2018, le nombre de 15-30 ans a baissé de 30%.

Les raisons de ce déclin

Mais ce n'est pas la seule raison de ce déclin. Il y a une tendance nationale. Près d'une boite de nuit sur deux a fermé ses portes au niveau national depuis les années 80 d'après une étude de la Sacem (2014), faute de rentabilité, mais la situation est encore plus aiguë dans le Gers.

Quand j'ai ouvert ma première discothèque il y a une vingtaine d'années, on était 29 établissements de nuit dans le département du Gers, la plupart étaient situés en périphérie et en campagne - Patrick Tapie

Patrick Tapie sait de quoi il parle, lui qui a ouvert plusieurs établissements : le Tip Top et la Paillotte notamment avant de lancer le Red Club au mois de décembre dernier à Auch. Il estime que les établissements de campagne et de périphérie n'ont pas pu tenir à cause de la prise de conscience des dangers de l'alcool au volant et des contrôles. Il met aussi en cause les problèmes de bruit et de normes de plus en plus drastiques.

Mais pour lui, il y a encore un avenir pour les discothèques dans les centres villes. C'est pour cela qu'il a ouvert son dernier établissement rue Gambetta à Auch, là où se trouvait la discothèque la Banque il y a quelques années, dans les anciens locaux du Crédit Lyonnais.

Patrick Tapie vise une population de 16-25 ans, et vient d'ouvrir une salle avec une autre ambiance pour les trentenaires. "Ce sont des gens qui viennent directement à la sortie des bars et qui étaient demandeurs d'une discothèque au centre ville" explique-t-il. C'est le cas de Karim. Ce jeune de 28 ans avait pris l'habitude de faire des kilomètres pour aller danser.

Aller à Toulouse ou Montauban, cela faisait un sacré trajet. Il fallait prendre un hôtel ou attendre le lendemain à 6h pour revenir en train - Karim, 28 ans

Est-ce que les jeunes vont encore en boîte ?

Le Red Club peut accueillir chaque soir 450 à 500 personnes et pour l'instant le patron est satisfait de la fréquentation, mais ça ne fait que démarrer. Il faudra voir dans quelques mois, car certains jeunes n'aiment pas la "musique des boîtes" et il y a un autre phénomène : de plus en plus les jeunes préfèrent se retrouver les uns chez les autres en petits comités plutôt que d'aller en discothèque. C'est le cas de Cyrielle, une jeune animatrice de 19 ans.

Je fais plutôt des soirées chez moi avec des amis. On dort tous sur place. Cela évite les accidents de voitures avec des gens trop alcoolisés. On reste à la maison, on boit, on rigole. Je termine toujours par danser parce que j'adore ça !

D'autres initiatives se développent

Des alternatives aux discothèques commencent également à s'imposer dans le Gers, surtout pour les trentenaires et les gens plus âgés. Pour qu'une vie festive se développe y compris dans les villages, depuis 2 ans, une 20 aine de bars du département se sont regroupés dans le label "bars et terrasses" et certains d'entre-eux bénéficient même d'aides des collectivités pour faire venir des artistes, via le dispositif Gip Cafés Cultures. Arthur Pailhès est l'animateur de ce réseau. Il est co-gérant du bar Le Bouche à Oreille à Simorre, une commune de 700 habitants à l'ouest de Samatan. Il organise tous les samedis, toute l'année, des concerts et des événements avec sa coopérative: des concerts de jazz, mais aussi de musique du monde ou de rock. L'idée est de dynamiser les villages et de "créer du lien."

Les samedis, pour les concerts il y a tout le temps du monde. On se dit qu'il y a bien une demande - Arthur Pailhès

Ces concerts accueillent surtout des Gersois de 30 à 50 ans mais les plus vieux passent aussi et il y a toujours des "coins enfants". C'est important dit-il "car les enfants se rendront compte qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller en ville pour qu'il se passe quelque chose". Arthur Paihlès estime que ces concerts dans les bars sont "une alternative au besoin d'être ensemble et de faire la fête", mais ça ne remplace pas les discothèques pour ceux qui ont besoin de danser et de se lâcher. Il estime que là-dessus, il y a sans doute "quelque-chose à inventer".

