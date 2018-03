Yonne, France

Ce n'est pas une particularité de l'Yonne, aujourd'hui, toutes les femmes ne peuvent pas accoucher près de chez elles. En vingt-cinq ans, l'Yonne a perdu la plupart de ses maternités au point qu'il n'en reste plus que deux: l'une à Sens, l'autre à Auxerre.

De moins en moins de bébés dans l'Yonne

Chaque année un peu plus de 3000 bébés y voient le jour. Un chiffre qui baisse tous les ans ces dernières années. En 2008 plus de 4000 bébés étaient nés dans l'Yonne.

Nombre de naissances dans l'Yonne de 2007 à 2016 © Radio France - Denis Souilla

Selon l'Insee, le nombre de naissances a chuté dans le département pendant neuf ans :

2007 : 3917 naissances

3917 naissances 2008 : 4045 naissances

4045 naissances 2009 : 3991 naissances

3991 naissances 2010 : 3842 naissances

3842 naissances 2011 : 3699 naissances

3699 naissances 2012 : 3729 naissances

3729 naissances 2013 : 3780 naissances

3780 naissances 2014 : 3621 naissances

3621 naissances 2015 : 3672 naissances

3672 naissances 2016 : 3403 naissances

Disparition progressive des maternités dans les années 1990

Mais ce n'est pas ça qui explique la disparition des maternités de notre département depuis les années 1990. Il y a eu Migennes en 1994, Tonnerre en 1995, Joigny en 1999 puis Avallon et la polyclinique d'Auxerre en 2004. Enfin, à proximité de chez nous, dans la Nièvre, en 2008, Clamecy puis Cosne-sur-Loire en février 2018.

Les fermetures de maternités dans l'Yonne © Radio France - Denis Souilla

Des risques accrus pour le bébé quand la mère habite à plus de 30 minutes de la maternité

Autant de structures qui demandaient du personnel, notamment des médecins de plus en plus difficiles à trouver. Et des choix budgétaires aussi qui poussent à concentrer les établissements. Résultat, certains habitants habitent à plus de 45 minutes d'une maternité comme en Puisaye, dans l'Avallonnais et le Tonnerrois. Une étude menée en Bourgogne dans les années 2000 portant sur 140.000 femmes ayant accouché montre qu'un trajet supérieur à 30 minutes augmente les risques pour le nouveau-né.