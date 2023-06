"Il n'y a rien de négatif dans le sport", Bouge est de retour à Nancy jusqu'au 16 juin

Basket, tir à l'arc, tennis.... Il y a de quoi faire du sport au parc de la pépinière de Nancy. C'est l'évènement "Bouge !" depuis ce samedi 9 juin 2023 et jusqu'à vendredi prochain. Différents clubs de sports du département présentent leur activité. Jules , Hugo et Charles viennent de jouer sur le terrain de tennis de club de Laxou reconstitué sur le goudron du parc. "On est chauffé à blanc par Rolland Garros", lâche l'un d'entre-deux. "On se dit que c'est la saison pour se mettre au sport. C'est pas mal pour les jeunes de faire ça. Plus de 30% des cancers sont dus à l'obésité ou au surpoids en France. Le but est de se mettre tôt au sport parce que ça a un effet protecteur. C'est aussi un moyen de se faire des amis. Il n'y a rien de négatif dans le sport."

ⓘ Publicité

Un terrain de tennis est installé sur le goudron du parc de la pépinière de Nancy. © Radio France - Tristan Barraux

"On touche tous les publics"

Le club de golf du grand Nancy-Punoy a installé un stand gonflable bleu pour s'essayer au swing. "Le stand nous permet de faire découvrir le golf à un maximum de personnes, on touche tous les publics. Beaucoup de jeunes et de parents. Et on offre des initiations gratuites à tous les participants", explique Jérôme, commercial. Au centre de l'évènement, plusieurs terrains de baskets sont alignés. "Le but c'est la vulgarisation du basket. Et puis bien entendu si on a de nouveaux licenciés pourquoi pas", rajoute le président du comité de basket en Meurthe-et-Moselle Eric Bettiol.

Le succès du basket

Le ballon orange rencontre un franc succès en ce moment. "En 2020/2021 on a eu 4.000 licenciés. En 2021/2022, 5.000 licenciés. Et 2022/2023, 6.000 ! C'est le record absolu. On n'est pas la seul fédération. On ne sait pas si c'est grâce aux aides de l'Etat, les pass'sport, etc mais on n'a jamais eu autant. On en est très fier. Paradoxalement, ce sont plutôt les petits clubs qui ont gagné des adhérents, certains ont doublé. Alors maintenant l'enjeu est de trouver des entraineurs, des cars, des structures...", détaille Eric Bettiol.

Ce dimanche 11 juin Nancy accueille des noms du Basket 3x3, "il y a 18 Open Super League en France, et on en fait partie", se réjouit-il. "Il y aura des équipe uruguayenne ou encore marocaine, il y aura de beaux match."