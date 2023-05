Il n'y a rien de surprenant à retrouver des loups à proximité des villes, selon Denis Doublet -Interview

- Est-il possible de croiser la route d'un loup à entraigues-sur-la sorgue (vaucluse), dans une zone de plaine ?

"Oui, c'est tout à fait possible, ce n'est pas du tout surprenant. Depuis le retour en 1992, les loups se sont cantonnés surtout dans l'Arc Alpin. Mais depuis quelques années, ils recolonisent des territoires qu'ils occupaient avant d'être éradiqués à la fin des années 40. Le loup peut même s'approcher des villages et des villes sans se faire voir. Tout dépend de ses ressources alimentaires ou de la période".

- Quels sont les loups que l'on retrouve dans des zones de plaines ?

"Il s'agit principalement de jeunes adultes en dispersion. Il faut savoir que quand ils ont un ou deux ans, ils sont obligés de partir de la meute. C'est biologique. En conséquence, ils cherchent des territoires pour pouvoir se reproduire. À cette occasion, ils peuvent parcourir beaucoup de kilomètres, franchir des fleuves, des routes, des autoroutes et passer dans des villages".

- Faut-il s'inquiéter de la présence de loups près de zones urbaines ?

"Pas du tout ! On se sert du fait que le loup est très clivant. Il y a quelque chose avec le loup que l'on n'a pas avec les autres grands prédateurs comme le lynx ou l'ours. Le loup est un animal mythique. Pour beaucoup, il faut l'abattre, car c'est le prédateur concurrent de l'homme. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune preuve d'attaque de loup sur des humains".

- En revanche, il y a eu des attaques de loups sur les animaux. Comprenez-vous le désarroi des éleveurs ? Certains rencontrent de réelles difficultés.

"Absolument. Je les rencontre régulièrement dans des réunions dans le cadre du plan national loup. Si l'on n'était pas attentif au désarroi des éleveurs, on n'aurait pas mis en place depuis plus de 20 ans des programmes de terrain basés sur le bénévolat comme "Pastoraloup". La mesure permet de former des bénévoles pour ensuite avoir leurs présences le soir auprès des troupeaux pour essayer de dissuader la présence du loup quand il est là et qu'il souhaite s'attaquer aux bêtes. C'est une mesure qui fonctionne relativement bien, même si l'État en parle peu. L'association Ferus milite pour la sauvegarde des grands prédateurs, mais on est aussi présent auprès des éleveurs".