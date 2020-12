Il n'y aura "aucun problème" pour se déplacer en train ou en avion à partir du 15 décembre

Il sera de nouveau possible de prendre l'avion et le train, sans limite de circulation, à partir du 15 décembre.

Il sera de nouveau possible de prendre l'avion à partir du 15 décembre, y compris pour aller à l'étranger.

Avec la levée du confinement le 15 décembre, les Français pourront retrouver leur liberté de circulation, sans limite de distance, a assuré ce mardi le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, sur LCI. Nous n'aurons "aucun problème à réserver" un billet de train ou d'avion.

Le président Emmanuel Macron avait annoncé le 24 novembre que, si la situation sanitaire continuait à s'améliorer, le confinement serait levé le 15 décembre et que les Français seraient autorisés à se déplacer sans autorisation, y compris entre régions.

100% des trains et des billets échangeables ou remboursables

"Vous aurez 100% trains qui seront disponibles et les billets seront échangeables et remboursables jusqu'au jour du départ", a-t-il détaillé. L'offre de billets d'avions sera triplée par rapport à la période de confinement et les billets seront échangeables ou remboursables jusqu'au jour du départ.

Pourra-t-on voyager à l'étranger ?

Pour les voyages dans les outremers ou à l'étranger, "le même principe s'applique", selon M. Djebbari. Ces derniers restent tributaires des éventuelles mesures de quarantaine ou de test PCR exigées, au départ ou à l'arrivée, par tel ou tel pays.

Interrogé sur le fait que la compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé exiger des passagers qu'ils soient vaccinés contre le Covid-19, Jean-Baptiste Djebbari a estimé que la compagnie s'était exprimée "un peu vite" et qu'elle n'avait d'ailleurs "pas été soutenue par le gouvernement australien".

"Ce n'est pas une compagnie aérienne ou un opérateur ferroviaire qui décide du caractère obligatoire ou non des vaccins, c'est bien les autorités sanitaires, gouvernementales", a-t-il insisté. Emmanuel Macron a indiqué que la vaccination contre le Covid-19 ne serait pas obligatoire en France, une fois le vaccin disponible.