Il n'y aura finalement pas de feu d'artifice à Cavaillon

Il n'y aura pas finalement de feu d'artifice à Cavaillon. La ville annule l'événement du 24 août à cause de la poursuite de la crise sanitaire. Le maintien des contraintes sanitaires fortes ne permet pas selon la municipalité de garder un caractère populaire et festif à cette tradition.

La ville de Cavaillon annule le feu d'artifice prévu le 24 août. Elle avait pourtant pris la décision de le décaler à la fin de l'été. La poursuite de la crise sanitaire ne permet pas selon elle que le spectacle ait lieu dans de bonnes conditions et en toute sécurité pour les Cavaillonnais.

Le spectacle ne pouvait accueillir au mieux que 850 personnes, avec le respect d’1 m de distance entre chaque spectateur, et le port du masque obligatoire.

Pour Gérard Daudet, le maire "le feu d’artifice est un spectacle offert par la Ville pour tous les Cavaillonnais, et pas seulement pour une part infime de la population. De plus, c’est une animation que je conçois comme un plaisir, et à la vue des contraintes imposées, je doute qu’elle soit vécue comme tel par le public."