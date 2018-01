Opoul-Périllos, France

L'artiste Yoon-Hee arrive dans les Pyrénées-Orientales en 1998. Lorsqu'elle découvre le site de Périllos sur la commune d'Opoul, il se produit comme un déclic chez elle.

Cette artiste sud-coréenne, qui sculpte des pièces métalliques géantes issues de l'industrie, cherche depuis longtemps un lieu pour implanter son œuvre globale : un immense bâtiment en béton, avec certaines de ses sculptures à l'intérieur.

L'artiste Yoon-Hee dans son atelier - Bernard Borgeaud

Yoon-Hee est totalement séduite par le site de Périllos, un endroit perdu dans les Corbières, balayé par la tramontane, avec une végétation très aride et des falaises à perte de vue.

"La nature à l'état pur et cette impression de bout du monde. J'ai tout de suite compris que c'était le lieu pour mon œuvre."

L'artiste achète alors le terrain. Pendant près de 20 ans, son projet mûrit. À l'époque, les signaux sont positifs. Le maire d'Opoul est favorable au projet, tout comme la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles).

Mais, il y a quelques mois, la mauvaise nouvelle tombe. Le permis de construire est refusé par la mairie.

Yoon-Hee, âgée de près de 70 ans, se dit aujourd'hui détruite. C'est un projet de près de 20 ans qui s'est écroulé en quelques minutes.

Un exemple d'oeuvre de Yoon-Hee - Bernard Borgeaud

C'est clairement le béton qui est à l'origine de ce refus. Le premier adjoint au maire d'Opoul, Lionel Calmon, explique que l'idée était séduisante au départ, mais que dans une zone classée Natura 2000, il était impossible d'accorder un tel permis de construire sur un bâtiment d'une surface de plus de 2.000 mètres carrés et avec, à certains endroits, des hauteurs de plus de six mètres.

Selon l'élu, les amoureux de ce secteur n'auraient pas compris si une autorisation avait été donnée. Le projet était associé à un "bunker" par certains habitants. Le conseil municipal était très divisé sur le sujet.

"On ne peut pas mettre des tonnes et des tonnes de béton dans un site classé Natura 2000."

Yoon-Hee, elle, ne comprend pas. Elle assure avoir conçu son projet pour qu'il soit le plus discret possible. Selon elle, la couleur du béton était en parfaite harmonie avec le gris des falaises qui dominent le site.

Yoon-Hee estime que les personnes qui ont pris la décision ne comprennent rien à l'art contemporain et refusent tout changement.

Le reportage à Périllos de Sébastien Berriot Copier

La réaction de l'artiste Coréenne Copier