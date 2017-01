"Il n'y aura pas de coupure d'électricité en Sarthe" selon la directrice de cabinet de la préfecture

VIDEO : la directrice de cabinet de la Sarthe Juliette Part, nous parle des places d'hébergement d'urgence et des risques de coupures d'électricité.

Une vague de froid traverse la France depuis le début de la semaine en Sarthe. Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe qui était notre invitée ce mercredi fait le point sur les places d'hébergement d'urgence et la gestion des risques de coupures d'électricité dans le département.

79 places d'hébergement d'urgence en Sarthe

Dans le cadre du plan grand froid, nous avons activé vingt places supplémentaires aux 59 qui existent déjà dans le cadre du plan hiver" nous dit Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe. À ce jour, cela suffit car il y a des places disponibles. Nous suivons la situation au quotidien et nous sommes en mesure d'ouvrir encore 90 places supplémentaires principalement dans des gymnases. Ces places seront disponibles autant de temps qu'il faudra et tant que le froid persiste. L'objectif étant véritablement de mettre les personnes à l'abri. Malgré ce dispositif, il y a encore des personnes qui dorment dans des squats. Ces squats sont identifiés et surveillés régulièrement par les bénévoles des associations et les forces de l'ordre. Le coût de ces places est assez limité dans la mesure où se sont les associations qui fonctionnent avec leurs fonds de donateurs et qui mettent en place les couvertures, les cafés... Et parallèlement, les collectivités nous apportent un soutien précieux puisque ce sont elles qui mettent les locaux à disposition. Les demandes d'hébergement d'urgence sont à la hausse dans beaucoup de départements cela traduit des difficultés sociales. Maintenant, on observe aussi en Sarthe qu'un certain nombre de places ne sont pas occupées". .

Places d'hébergement d'urgence dans un gymnase © Maxppp - Xavier de Fenoyl

Il n'y aura pas de coupure d'électricité en Sarthe

"Tous les jours, nous sommes en contact avec RTE et Énédis pour faire le point sur la situation dans le département" déclare Juliette Part. Il n'y a pas de coupure d'électricité prévue. En tout cas, à ce stade, RTE est en capacité de fournir l''électricité pour tout un chacun. Néanmoins, il peut y avoir des petites baisses de puissance. Ce qui par exemple se traduit par une plaque de cuisson qui chauffe un peu plus longuement et la lumière un peu moins puissante mais ce sont vraiment des petites baisses très ponctuelles et assez peu perceptibles par les consommateurs, et encore une fois pas de coupure. Vis à vis des entreprises, nous avons fait des conseils de modération de consommation électrique mais pas de réduction aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. Actuellement, même si la situation est un petit peu tendue, elle n'est pas suffisamment marquée pour faire ce type de restrictions. Bien évidemment, s'il y avait des tensions plus importantes que celles que l'on observe aujourd'hui, les établissements de santé sont prioritaires.