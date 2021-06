Il n'y aura pas de fête de la musique à Toulon le 21 juin

Pas de concert debout possible le 21 juin (illustration)

C'est de nouveau la situation sanitaire qui contraint à annuler un événement festif. A Toulon, le maire Hubert Falco annonce que la fête de la musique est reportée "en raison des conditions sanitaires imposées". En effet, à la date du 21 juin, le couvre-feu est toujours maintenu à 23 heures, les concerts doivent être assis, les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits tout comme les concerts dans les bars et restaurants.

Face à ces mesures sanitaires, la ville de Toulon annonce le report de la fête de la musique "pour préserver l'esprit de rencontre, de convivialité et de partage".

Pour le maire de Toulon, la fête de la Musique "n’a de sens que si elle est gratuite, populaire et ouverte à tous, sans limitation d’horaire et de public". Elle aura lieu à Toulon "dès lors que les rassemblements festifs et populaires pourront de nouveau se tenir".