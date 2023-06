Il n'y aura pas de Fête du Lac à Annecy en 2024, année des Jeux olympiques

Il n'y aura pas de fête du Lac à Annecy en 2024, a confirmé ce vendredi le maire d'Annecy François Astorg lors d'un point presse. En cause, la tenue des JO de Paris au même moment (26 juillet - 11 août), qui vont mobiliser les forces de l'ordre et les services de sécurité. Le gouvernement avait demandé un report ou une annulation des événements à cette période. La Fête du Lac, spectacle pyrotechnique de 70 minutes, reviendra à Annecy en 2025, comme de nombreux événements estivaux.

Davantage de drones en 2023

Pour la Fête du Lac 2023, qui aura lieu le samedi 5 août sur le thème des comédies musicales , ce sont 500 drones qui illumineront le ciel (contre 300 l'an dernier), selon la société Arts & Feux et Pyroemotions LTD, le prestataire chargé de produire le spectacle. La billetterie en ligne ouvrira le lundi 12 juin à 14h. Prix des places : de 6,50 euros à 50 euros pour les adultes, selon l'emplacement. Il y aura aussi 200 places à tarif réduit (5 euros) en pelouse pour les moins de 25 ans.

"Des compositions pyrotechniques plus écologiques"

Le bilan carbone total de l’édition 2022 s’élève à 6,73 tonnes d’équivalents CO2, soit quatre aller-retour Paris New-York. "Il sera redemandé cette année, pour sensibiliser les artificiers à la mesure de leur impact environnemental et les inciter à réduire leurs émissions de carbone", indique la ville, qui rappelle aussi avoir exigé "des compositions pyrotechniques plus écologiques", "des systèmes d’allumage sans inflammateurs" et "pas d’aluminium pour la couverture des mortiers sur les pontons".

Trois nouveautés

L’hymne de la Fête du lac : entre 19h et 21h, un projet imaginé par le Brise-Glace, la Ville d'Annecy et l'artiste Zarino. Des jeunes ont écrit et enregistré un morceau spécialement pensé pour ouvrir la Fête du Lac, un spectacle de jets d’eau imaginé par l’artificier sera proposé en parallèle de la diffusion de la musique environ toutes les 30 minutes

Un chœur au coeur du spectacle : durant le show pyrotechnique, un groupe de 200 à 300 choristes sera présent pendant le spectacle pour interpréter en chanson l’une des musiques diffusée pendant la soirée

Une bande son sur votre téléphone : à partir de 21h45, pour suivre le feu d’artifice depuis les hauteurs de la ville ou depuis chez soi, la bande son du spectacle sera téléchargeable sur son smartphone, via une application dédiée, elle sera également disponible en audiodescription