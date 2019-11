Il n'y aura pas de fête du mimosa en février prochain à Roquebrun (Hérault). Cette fête attire pourtant beaucoup de monde, mais les organisateurs ont tous plus de 70 ans et personne ne prend la relève.

Olivier GOT

Roquebrun, France

Les organisateurs de la fête du mimosa à Roquebrun à l'ouest de l'Hérault ont décidé de suspendre la prochaine édition. Cet événement très populaire allait fêter sa 29e édition en février prochain. Quelque 7.000 à 8. 000 spectateurs sont venus l’an passé assister au défilé des chars aux couleurs du mimosa dans ce village de 600 habitants.

"On est au bout du rouleau, il faut savoir que cette journée de défilé nécessite trois mois de préparation." (Jean-Pierre Obertelli, président de l’association)

Jean-Pierre Obertelli, le président de l’association en appelle à la relève Copier

La préparation de la fête demande beaucoup d’investissements et avec des recettes en baisse, des contraintes de sécurité plus lourdes mais surtout des bénévoles vieillissants, l'association en appelle à la relève. "La moyenne d’âge des adhérents est de 70 ans. Nous aurions 10 ans de moins, on aurait pu continuer mais là, c’est difficile", explique Jean-Pierre Obertelli, le président de association.

L’association se donne une année de réflexion

"J'espère que ce ne sera qu'une année, réagit Francine Marty, la maire de Roquebrun, qui a présidé l'association pendant six ans. Cette fête avait des retombées économiques pour les commerçants du village, pour le jardin méditerranéen.

La maire ajoute que cette fête est un lien social : "La préparation des chars permet aux participants de se retrouver, à raison de deux soirs par semaine à partir du mois d'octobre."